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Власть

На границе Крыма и Украины устанавливают оборудование для досмотра багажа

16:41 воскресенье, 5 декабря 2021

В пунктах пропуска «Каланчак» и «Чонгар» на границе между Крымом и материковой частью Украины устанавливают рентгено-телевизионные интроскопы для досмотра багажа.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

«Такие установки предназначены для поиска и обнаружения запретных и потенциально опасных предметов. Пограничники смогут быстро и эффективно осматривать ручную кладь и багаж, с которым граждане пересекают админграницу. Интроскопы уже установлены на КПВВ «Чонгар» и в ближайшее время будут установлены на КПВВ «Каланчак», – говорится в сообщении.

С 21 ноября отменен украинский таможенный контроль на границе Крыма с материковой частью Украины – вступил в силу закон об отмене свободной экономической зоны (СЭЗ) «Крым».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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