Мужчина задушил собственную мать в Севастополе

В Севастополе произошла трагедия в результате пьяного застолья - мужчина задушил собственную мать поводком, сообщает «РЕН ТВ».

Ссора между родственниками произошла в первый день зимы на улице Междурядной. Сообщается, что мужчина взял поводок, накинул его на шею матери и задушил ее. Женщина умерла на месте происшествия.

После произошедшего севастополец пришел к полицейским и во всем признался. Сейчас устанавливаются обстоятельства преступления.

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