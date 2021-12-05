Происшествия
Мужчина задушил собственную мать в Севастополе
В Севастополе произошла трагедия в результате пьяного застолья - мужчина задушил собственную мать поводком, сообщает «РЕН ТВ».
Ссора между родственниками произошла в первый день зимы на улице Междурядной. Сообщается, что мужчина взял поводок, накинул его на шею матери и задушил ее. Женщина умерла на месте происшествия.
После произошедшего севастополец пришел к полицейским и во всем признался. Сейчас устанавливаются обстоятельства преступления.
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