Крымчане задолжали за вывоз мусора более 400 млн рублей

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Жители Крыма задолжали госпредприятию «Крымэкоресурсы», отвечающему за вывоз мусора, более 400 млн рублей.

Об этом сообщила пресс-служба министерства ЖКХ республики.

«На сегодняшний день долг абонентов – физических лиц перед предприятием составляет более 400 млн рублей. В настоящее время средняя по году собираемость платежей за вывоз ТКО составляет 87%», – говорится в сообщении.

У госпредприятия заключены договоры на вывоз мусора с 780 тысячами абонентами, из них 80 тысяч не оплачивали счета с 2019 года. «Крымэкоресурсы» намерены обратиться в суд, чтобы взыскать задолженность. В первую очередь взыскать задолженность хотят со злостных неплательщиков.

Средняя сумма задолженности составляет около 2,5 тысячи рублей.

В конце лета по требованию главы Крыма руководство госпредприятия «Крымэкоресурсы» сменили из-за плохо организованной работы по вывозу мусора и «ахового» состояния контейнерных площадок.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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