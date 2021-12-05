Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирусные ограничения в Крыму могут смягчить после 15 декабря ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● В Севастополе решили, что город обрел коллективный иммунитет от ковида ● Власти Крыма вернули право льготного проезда пенсионерам ● Севастопольские родители выступили против введения QR-кодов
Коронавирус в Крыму: оперативные данные за сутки
фото © zdrav.expert
На территории Республики Крым зарегистрировано 23 летальных исхода от осложнений новой коронавирусной инфекции, что на два случая меньше максимума в регионе.
Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, общее количество жертв пандемии достигло 3 728.
Всего в Крыму за минувшие сутки подтверждено 391 случая коронавирусной инфекции, всего выявлено 121 552 положительных на Covid-19. Количество выздоровевших за весь период составило 111 017 человек, в том числе 440 человек за минувшие сутки.
Как ранее сообщалось, накануне в Крыму было зарегистрировано 403 случая коронавирусной инфекции, 408 выздоровели, 24 человека скончались от осложнений COVID-19.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Сводка о новых заражениях в Крыму. Количество новых случаев на полуострове немножко уменьшилось.
В Севастополе решили, что город обрел коллективный иммунитет от ковида. Севастополь первый среди российских регионов достиг необходимого уровня коллективного иммунитета — более 80%.
Крымчан призвали активнее прививаться для защиты от новых штаммов COVID-19. Бывший руководитель Роспотребнадзора и экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал крымчан вакцинироваться, чтобы защититься от новых штаммов коронавируса.
Сводка о новых заражениях в Крыму. За 2 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 419 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 120 758 положительных на Covid-19.
Коронавирус в Крыму: оперативные данные за сутки
На территории Республики Крым зарегистрировано 23 летальных исхода от осложнений новой коронавирусной инфекции, что на два случая меньше максимума в регионе.
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