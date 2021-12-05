Какой сегодня праздник 5 декабря

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Сегодня, 5 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День сетевика

В первое воскресенье декабря отмечается День сетевика. Это профессиональный праздник участников сетевого (многоуровневого, структурного) маркетинга и бизнеса прямых продаж. Для сетевиков этот день, конечно, повод весело и с пользой отметить дату. Но помимо веселья во время праздничных мероприятий можно с успехом заняться поиском путей развития бизнеса.

Сетевой маркетинг также известен как MLM — многоуровневый маркетинг (от англ. MultiLevel Marketing), а также структурный бизнес. Сегодня среди сетевиков и опытные профессионалы, для кого MLM — не только бизнес, но и стиль жизни, и «любители», кто сотрудничает с сетевыми компаниями, продолжая работать или развивать собственный бизнес в других отраслях. Есть и новички, которые только осваивают азы профессии сетевика.

Естественно, что такое многочисленное профессиональное сообщество не может обходиться без профессионального праздника. И хотя попытки вместе, независимо от принадлежности к той или иной компании, отмечать День сетевика ранее уже предпринимались, единая традиция празднования появилась совсем недавно.

Всемирный день ниндзя (International Ninja Day)

Относительно недавно среди необычных праздников, имеющих национальную предысторию, но обретших популярность в разных странах, появился новый, именуемый Днем ниндзя (Day of the Ninja).

Он отмечается ежегодно 5 декабря, а приурочен был, по одной из версий, к выходу в прокат в 2003 году художественного фильма «Последний самурай». В фильме присутствовала сцена боя отряда ниндзя с самураями. По крайней мере, именно так представляется в настоящее время версия появления праздника и определения его даты в интернет-пространстве, благодаря которому праздник, собственно и получил популярность и распространение. У истоков его появления стоит пародийный сайт «Ниндзя-бургер».

Национальная предыстория праздника связана с одним из культурных явлений в истории Японии. Речь идет о «синоби-но-моно», более известном как «ниндзюцу». Дословный перевод термина звучит как «скрываться, прятаться, терпеть». Людей, обучавшихся этому искусству, называли синоби или ниндзя.

Прокопьев день

Народный праздник «Прокопьев день» отмечается 5 декабря (по старому стилю – 22 ноября). В православном календаре это день почтения памяти мученика Прокопия Кесарийского (Палестинского), чтеца. Другие названия праздника: «Прокопий», «Прокопий зимний», «Филимон», «Вехостав». Обычно к этому дню уже выпадало столько снега, что к деревням было не подобраться, легко можно было заблудиться среди заснеженного поля. Поэтому на Прокопия выходили мужики на улицу и начинали протаптывать дороги.

Также сегодня, 5 декабря, отмечают такие праздники:

- День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой

- Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития (Всемирный день волонтеров)

- Всемирный день почв (World Soil Day)

- День памяти святого мученика Прокопия Чтеца

- День работников статистики Украины

- Самый несносный день в году

- День поющих звезд

- День отмены «сухого закона» (National Repeal Day) в США

- День торта «Захер» (National Sachertorte Day) в США

- День ванной вечеринки (Bathtub Party Day) в США

- Вечер подарков в Нидерландах

- День отца в Таиланде

- День детей в Суринаме

- Праздник света в Лионе (Festival of Lights) во Франции

- День открытия в Гаити, на Доминикане

Сегодня именины празднуют: Петр, Прокопий, Фаддей, Архипп, Филимон, Агап, Михаил, Максим, Валериан, Апфия, Каллист, Менигн, Ярополк, Агавва (Агав), Агапион, Воин (Михаил Воин), Тивуртий, Цецилия (Кикилия).

Что происходило 5 декабря в прошлые годы

1484 - Папа Римский Иннокентий издал буллу, согласно которой еще больше расширялись права инквизиторов относительно охоты на ведьм.

1492 - Христофор Колумб открыл остров Санто-Доминго (современное названиеГаити). Накануне им же были открыты Багамские острова.

1496 - Португальский король Мануэль I приказал изгнать всех евреев из Португалии.

1766 - Джеймс Кристи-старший, бывший морской офицер, провел свой первый аукцион в Лондоне. Теперь аукцион «Кристи» (наряду с аукционом «Сотби») является самым известным в мире.

1812 - После неудачи на поле боя Наполеон бросил отступающую армию и бежал в Париж.

1848 - президент США Джеймс Полк подтвердил факт открытия золота в Калифорнии, чем спровоцировал золотую лихорадку 1849 года.

1854 - Аарон Аллен из Бостона запатентовал театральные кресла с откидными сиденьями, что позволило сделать зрительные залы более вместительными и облегчить проход между рядами.

1879 - в США запатентовали первую автоматическую телефонную станцию (АТС).

1904 - разгром российского флота в Порт-Артуре во время русско-японской войны.

1918 - провозглашена Русская Народная Республика Лемков.

1918 - подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между Украинским Государством и Грузинской Демократической Республикой.

1929 - в составе СССР создана Таджикская ССР. Перед этим Таджикистан был автономной республикой в составе Узбекистана.

1929 - создание первой в мире организации нудистов (США).

1931 - большевики взорвали храм Христа Спасителя в Москве.

1933 - в США отменили «сухой закон», который был введен в 1919 году.

1949 - Иерусалим провозгласили столицей Израиля.

1971 - в столице АргентиныБуэнос-Айресе открыли памятник Тарасу Шевченко.

1976 - на Южном горно-обогатительном комбинате (Кривой Рог) смонтировали самый большой в мире магнитный сепаратор.

1987 - В Воронеже образована русская музыкальная группа «Сектор Газа».

1991 - председателем Верховной Рады Украины избран Иван Плющ.

1994 - в обмен на отказ Украины от ядерного оружия в Будапеште подписан меморандум о предоставлении Украине гарантий безопасности со стороны ядерных странСША, Великобритании и России.

2001 - начало первой Всеукраинской переписи населения.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 5 декабря. Какие праздники будут завтра?

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