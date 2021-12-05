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Общество

Астрофизики пообещали крымчанам холодную зиму

06:30 воскресенье, 5 декабря 2021
Астрофизики пообещали крымчанам холодную зиму

фото © pixabay.com

Астрофизики полагают, что предстоящая зима будет холодной. Ученые основываются на многолетних наблюдениях за Солнцем, которое последние два цикла становится все более спокойным.

— Вспышек все меньше и меньше. Были в истории такие периоды, когда на Солнце не было пятен. Солнце было практически спокойным. Считается, что в эти периоды в Европе отмечаются очень суровые зимы. Были случаи, замерзала река Темза. Как ни странно, чем больше на Солнце пятен, тем оно горячее, — цитирует КП-Крым слова заведующего лабораторией физики Солнца Крымской астрофизической обсерватории Юрия Цапа.

Солнечный цикл, наиболее изученный, равен 11 годам. Он характеризуется довольно быстрым увеличением числа солнечных пятен и последующим, более медленным, его уменьшением. Советский биофизик Александр Чижевский еще в 1935 году обнаружил связь между солнечной активностью и массовыми катаклизмами на Земле. Ученый установил, что в период повышенной солнечной активности на Земле происходят войны, революции, стихийные бедствия, катастрофы и эпидемии.

Сейчас же, по словам Цапа, Солнце «очень спокойное», и ожидать от него чего-то мощного «едва ли можно».

В то же время другие ученые, основываясь на еще одном — вековом цикле Солнца — полагают, что уже в 2023-2025 годах светило вновь станет горячим и активным, что грозит Земле очередными социальными катаклизмами.

— Но это только тенденция. Связи один к одному нет. Потому что человеческая жизнь зависит не только от цикличности Солнца. Хотя по сути, все мы являемся детьми Солнца, — резюмирует крымский ученый.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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