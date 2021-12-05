Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус в Крыму: оперативные данные за сутки ● Коронавирусные ограничения в Крыму могут смягчить после 15 декабря ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● В Севастополе решили, что город обрел коллективный иммунитет от ковида ● Власти Крыма вернули право льготного проезда пенсионерам
COVID в Севастополе: сводка за сутки
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За сутки в Севастополе зарегистрировано еще 198 новых случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
«101 человек выписан после выздоровления. Умерли 7 человек в возрасте от 38 до 85 лет», - говорится в сообщении.
По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 49 756 человек. В настоящий момент выздоровели 45 399 человек, 1 726 умерли.
Отмечается также, что на утро 5 декабря в городе сделали прививку от коронавируса 251 574 человека. Второй этап вакцинации прошли 225 853 жителя региона.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Коронавирусные ограничения в Крыму могут смягчить после 15 декабря. С 15 декабря в Крыму возможно снятие некоторых ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
Сводка о новых заражениях в Крыму. Количество новых случаев на полуострове немножко уменьшилось.
В Севастополе решили, что город обрел коллективный иммунитет от ковида. Севастополь первый среди российских регионов достиг необходимого уровня коллективного иммунитета — более 80%.
Крымчан призвали активнее прививаться для защиты от новых штаммов COVID-19. Бывший руководитель Роспотребнадзора и экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал крымчан вакцинироваться, чтобы защититься от новых штаммов коронавируса.
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