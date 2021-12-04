Весной пообещали запустить поезд «Москва - Евпатория»

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Прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Евпаторией возобновится в марте 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба оператора железнодорожных перевозок «Гранд Сервис Экспресс».

В первый рейс в 2022 году поезд из Москвы отправится 28 февраля в 23.50 и прибудет в Евпаторию 2 марта в 10.30. Из Евпатории поезд начнет курсировать 2 марта, время отправления 22.20, время прибытия в Москву 8.23.

Поезд «Москва – Евпатория» будет курсировать через день и проследует через станции Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Керчь, Саки. Время в пути — 34 часа 40 минут.

Напомним, поезд «Москва-Евпатория» курсировал летом и приостановил свою работу на зимний период.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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