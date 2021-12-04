Происшествия
В Симферополе столкнулись пассажирский автобус и легковушка
В Симферополе пассажирский автобус и легковушка не поделили полосу, об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Инцидент произошел на перекрестке улиц Севастопольской и Залесской около 11 утра в субботу 4 декабря. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan, двигался по улице Залесской и повернул на улицу Севастопольскую, где его «догнал» пассажирский автобус.
«На улице Севастопольской, при перестроении в крайнюю левою полосу водитель легкового авто сбросил скорость, в результате чего в него врезался ехавший сзади рейсовый автобус «ПАЗ», - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в момент ДТП в автобусе находилось четверо пассажиров.
В результате ДТП человеческих жертв и пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения. В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту ДТП, устанавливают обстоятельства произошедшего.
Как ранее сообщалось, один человек погиб и пятеро пострадали в результате столкновения кроссовера и автобуса под Севастополем.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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