В Севастополе за пять лет озеленили почти 400 гектаров территорий

В Севастополе за пять последних лет покрытая лесом площадь увеличилась на 390 гектаров.

Об этом сообщила директор департамента природных ресурсов и экологии города Юлия Гаврилова.

«Мы высаживали сосну Станкевича, занесенную в Красную книгу Российской Федерации и города Севастополя, лох узколистный, миндаль обыкновенный, а также сеянцы акации белой», – рассказала глава природоохранного ведомства.

За текущую осень в рамках плановых работ сотрудниками департамента было высеяно более 70 килограммов семян – мероприятия проводились в районе Мекензиевых гор и села Терновки. Более 3500 саженцев акации появилось на Сапун-горе, еще 3600 двухлетних сеянцев краснокнижной сосны было высажено в рамках искусственного восстановления лесов.

«Относительно небольшие площади искусственного восстановления обусловлены дефицитом лесокультурного фонда – это площади, пригодные для посадки леса. Что связано, в свою очередь, с высоким уровнем ведения лесного хозяйства. Отсутствует списание лесных культур, недопущение гибели лесных насаждений и высокая приживаемость лесных культур», – пояснила Юлия Гаврилова.

Глава ведомства добавила, что в бюджет также поступают средства за вырубку некраснокнижных растений – они используются для компенсационных высадок в городской черте. В первую очередь средства будут направлены на озеленение детских садов и школ.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе в рамках благоустройства варварски уничтожили молодые и здоровые деревья. В Севастополе на улице Вакуленчука уничтожили здоровые деревья.

Ученые не считают зимовку фламинго в Крыму уникальным явлением. Появление стаи фламинго на соленых озерах в Крыму не является чем-то необычным, удивляться появлению этих птиц на территории полуострова не стоит.

Расчистка русла горной реки привела в ужас крымчан. Жители сел Бахчисарайского района Крыма не могут узнать протекающую в этих краях речку Коккозку: множество деревьев срублено, уничтожается среда обитания краснокнижных пресноводных крабов.

В Крыму пересыхают родники. Осенние осадки не наполнили знаменитый родник Имановы в Крымских горах на перевале Кок-Асан-Богаз (дорога Белогорск-Приветное), рассказал крымский общественник и правозащитник Абдурешит Джеппаров.