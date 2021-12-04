В Севастополе рухнувшую два года назад парковку у жилого дома еще не восстановили

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Ураганный ветер, бушевавший в Севастополе в начале недели, вскрыл не только текущие, но и застарелую проблему города, о которой многие уже успели позабыть.

Речь идет о обвалившейся пару лет назад парковке возле многоквартирного дома на проспекте Победы, 2б. Напомним: в апреле 2019 года здесь вместе с подпорной стеной рухнула часть парковки — и несколько автомобилей улетели вниз. По счастливому совпадению, никто не пострадал, а вот ущерб владельцам поврежденных автомобилей, по сведениям прокуратуры, составил не менее 800 тысяч рублей.

Как выяснилось, местные жители предупреждали о нависшей угрозе управляющую компанию задолго до злополучного дня, но там на их обращение не отреагировали.

Не предприняли никаких мер ни управляющая компания, ни застройщик уже и после инцидента.

Тогда в правительстве Севастополя было выделено чуть больше миллиона рублей из резервного фонда на разработку проекта восстановления поврежденной территории и дано поручили сделать это как можно скорее — до конца 2019 года. Предполагалось, что после восстановления подпорной стены застройщик все-таки компенсирует затраты властям.

После этого чиновники «трижды закидывали невод», но не могли найти достойного проектировщика, который справился бы с задачей со звездочкой.

Дело в том, что во время строительства дома застройщик не вывозил, как положено, выкопанный грунт, а подсыпал его здесь же, на участке. В итоге вместо прочной основы подпорную стену соорудили на строительном мусоре и глине.

И вот теперь, спустя два года после инцидента, во время урагана очередным порывом ветра на обрушившемся участке сорвало железные листы ограждения, обнажив неприглядную действительность: разрушенная подпорная стена и парковка до сих пор не приведены в порядок.

Возможно, власти попросту забыли о локальной проблеме? Или возникли непредвиденные сложности с реализацией проекта, если он все же был разработан в отведенные сроки? Что предпринимают ответственные лица в настоящее время и почему до сих пор ничего не сделано? Все эти вопросы нашли своего адресата в лице главы департамента горхоза Евгения Горлова.

«Что значит ничего не сделано?!» — сразу возмутился формулировкой Евгений Горлов. Буквально вчера, по его словам, там был установлен забор с сеткой-рабицей.

Быстро выполнить проектирование действительно не получилось — долгое время не могли найти подрядную организацию для разработки проекта, подтвердил Горлов. Первый же претендент отказался от задания, увидев, с какой халтурной работой застройщика ему придется иметь дело.

А выделенные в 2019 году деньги из резервного фонда никуда не делись, они так и остались в бюджете, так как очередной выбранный для проектирования подрядчик оказался «очень нехорошим», работу не выполнил — и «его выгнали», расставил точки над «i» Евгений Горлов.

В тексте использованы материалы: Форпост

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