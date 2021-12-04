В сети появился план визита Лукашенко в Крым

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Состоится ли такой визит в реальности - неизвестно.

После того, как на днях президент Белоруссии Александр Лукашенко признал Крым российским и заявил, что намерен посетить полуостров, о чем есть договоренность об этом с главой РФ Владимиром Путиным, издание «Главмедиа» со ссылкой на собственные источники опубликовало ориентировочный план мероприятий Александра Лукашенко.

Согласно плану, опубликованному «Главмедиа», Лукашенко встретится с Путиным и уже затем поедут в Крым. Встреча пройдет в Москве или Сочи, откуда отправятся в Бельбек или Симферополь. Вероятным временем визита в «плане» названы новогодние каникулы.

Предполагается, что лидеры России и Белоруссии посетят ряд мест, в частности, называется экскурсия в санаторий, который принадлежит республике Беларусь. Среди городов для визита называют Севастополь, Симферополь и Ялту.

Кроме всего прочего, в ходе посещения Крыма в плане предусмотрено посещение ряда культурных объектов, морские прогулки, осмотр Крымского моста, облет полуострова и инспекция новых инфраструктурных объектов.

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