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Власть

В Крыму решили по понедельникам публиковать рекомендованные цены на продукты

09:05 суббота, 4 декабря 2021
В Крыму решили по понедельникам публиковать рекомендованные цены на продукты

фото © Кафа

Минпромполитки Крыма по понедельникам будет публиковать рекомендованные цены на 32 социально значимых товара.

По вторникам ведомство, курирующее торговлю, подводит результат еженедельного мониторинга продуктовых ценников в регионах.

По словам министра промполитики Александра Трянова, рекомендуемые цены будут складываться из оптово-отпускных расценок сельхозпроизводителей, транспортных затрат, а также торговых наценок с учетом конкретной экономической ситуации на рынке, — сообщает КП-Крым.

Информация о реальных ценниках поступит с фото- и видеотчетами мониторинга работы торговых объектов, еженедельно предоставляемых муниципалитетами Республики Крым.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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