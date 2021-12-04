Власть
В Крыму решили по понедельникам публиковать рекомендованные цены на продукты
фото © Кафа
Минпромполитки Крыма по понедельникам будет публиковать рекомендованные цены на 32 социально значимых товара.
По вторникам ведомство, курирующее торговлю, подводит результат еженедельного мониторинга продуктовых ценников в регионах.
По словам министра промполитики Александра Трянова, рекомендуемые цены будут складываться из оптово-отпускных расценок сельхозпроизводителей, транспортных затрат, а также торговых наценок с учетом конкретной экономической ситуации на рынке, — сообщает КП-Крым.
Информация о реальных ценниках поступит с фото- и видеотчетами мониторинга работы торговых объектов, еженедельно предоставляемых муниципалитетами Республики Крым.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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