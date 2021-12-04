Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.6
воздух +12
море +13

Происшествия

В Крыму «накрыли» наркопритон в жилой квартире

В одном из жилых домов Красноперекопска пресечена деятельность наркопритона.

Как сообщает пресс-служба МВД по РК, притон в квартире содержал ее 50-летний хозяин.

По данным правоохранителей, «гостеприимный» мужчина принимал гостей в своей квартире с весны этого года. В жилище полицейские нашли приспособления для употребления запрещенных веществ и свертки с их остатками.

«Согласно заключению эксперта, представленные вещества являются наркотическим средством, оборот которого запрещен, – производное N-метилэфедрон (соль)», - уточнили в пресс-службе.

Теперь троим гостям и хозяину предстоит понести административную ответственность за употребление наркотиков.

Кроме того, в отношении устроителя наркопритона возбуждено уголовное дело. Мужчина может отправиться в тюрьму на срок до 4 лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Симферопольцу грозит тюрьма за выращивание марихуаны на поле в Бахчисарайской районе. Наркосодержащее растение 33-летний житель Симферополя выращивал на одном из полей в Бахчисарайском районе для последующей продажи путем «закладок».

Молодой ялтинец сбывал наркотики «в ассортименте» через тайники. Ялтинские полицейские задержали наркоторговца с крупной партией запрещенных веществ.

Жителю Ялты грозит лишение свободы за хранение марихуаны. Правоохранители задержали 68-летнего жителя Ялты с 8 бумажными свертками, в которых находилась марихуана.

В Керчи бывший сотрудник ОБНОН раскладывал закладки с наркотиками. Приговор экс-сотруднику отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков по обвинению в пособничестве наркоторговле составил 8,5 лет колонии строгого режима.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе решили, что город обрел коллективный иммунитет от ковида

В Севастополе решили, что город обрел коллективный иммунитет от ковида

Севастополь первый среди российских регионов достиг необходимого уровня коллективного иммунитета — более 80%.

Общество
Какой сегодня праздник 4 декабря

Какой сегодня праздник 4 декабря фото

Сегодня, 4 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Общество
Крымский парк львов атаковали мошенники

Крымский парк львов атаковали мошенники

Парк львов «Тайган» в Белогорском районе и ялтинский зоопарк «Сказка» проходят лицензирование, чтобы продолжить работу с января 2022 года.

Коронавирус в Крыму
Севастопольские родители выступили против введения QR-кодов

Севастопольские родители выступили против введения QR-кодов

Семейная организация «Берегиня» собирает подписи через форму Яндекса, требуя не нарушать права не вакцинированных граждан.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации