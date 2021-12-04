Происшествия
В Крыму «накрыли» наркопритон в жилой квартире
В одном из жилых домов Красноперекопска пресечена деятельность наркопритона.
Как сообщает пресс-служба МВД по РК, притон в квартире содержал ее 50-летний хозяин.
По данным правоохранителей, «гостеприимный» мужчина принимал гостей в своей квартире с весны этого года. В жилище полицейские нашли приспособления для употребления запрещенных веществ и свертки с их остатками.
«Согласно заключению эксперта, представленные вещества являются наркотическим средством, оборот которого запрещен, – производное N-метилэфедрон (соль)», - уточнили в пресс-службе.
Теперь троим гостям и хозяину предстоит понести административную ответственность за употребление наркотиков.
Кроме того, в отношении устроителя наркопритона возбуждено уголовное дело. Мужчина может отправиться в тюрьму на срок до 4 лет.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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