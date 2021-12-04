В Крыму «накрыли» наркопритон в жилой квартире

В одном из жилых домов Красноперекопска пресечена деятельность наркопритона.

Как сообщает пресс-служба МВД по РК, притон в квартире содержал ее 50-летний хозяин.

По данным правоохранителей, «гостеприимный» мужчина принимал гостей в своей квартире с весны этого года. В жилище полицейские нашли приспособления для употребления запрещенных веществ и свертки с их остатками.

«Согласно заключению эксперта, представленные вещества являются наркотическим средством, оборот которого запрещен, – производное N-метилэфедрон (соль)», - уточнили в пресс-службе.

Теперь троим гостям и хозяину предстоит понести административную ответственность за употребление наркотиков.

Кроме того, в отношении устроителя наркопритона возбуждено уголовное дело. Мужчина может отправиться в тюрьму на срок до 4 лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Симферопольцу грозит тюрьма за выращивание марихуаны на поле в Бахчисарайской районе. Наркосодержащее растение 33-летний житель Симферополя выращивал на одном из полей в Бахчисарайском районе для последующей продажи путем «закладок».

Молодой ялтинец сбывал наркотики «в ассортименте» через тайники. Ялтинские полицейские задержали наркоторговца с крупной партией запрещенных веществ.

Жителю Ялты грозит лишение свободы за хранение марихуаны. Правоохранители задержали 68-летнего жителя Ялты с 8 бумажными свертками, в которых находилась марихуана.

В Керчи бывший сотрудник ОБНОН раскладывал закладки с наркотиками. Приговор экс-сотруднику отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков по обвинению в пособничестве наркоторговле составил 8,5 лет колонии строгого режима.