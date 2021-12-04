Техники пойдут под суд после случайного катапультирования летчиков в Крыму

Военная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух техников, ошибка которых привела к катапультированию пилотов из стоящего на земле самолета.

Об этом сообщила пресс-служба Главной военной прокуратуры.

«Установлено, что техник группы ремонта и его начальник при проведении планового технического обслуживания системы катапультирования самолета, проявив небрежность, не осуществили полную ее постановку в состояние готовности и предупреждения от случайного срабатывания», – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что при первом же после технического обслуживания вылете произошла аварийная ситуация. Экипаж из двух пилотов перед взлетом перевел системы катапультирования из наземного в полетное положение.

«После чего произошло несанкционированное срабатывание катапультных кресел и их выброс вместе с пилотами на высоту около 50 метров над землей. Летчики избежали повреждений и благополучно приземлились благодаря своевременному наполнению воздухом и раскрытию куполов парашютов, – уточнили в ведомстве. – В результате допущенной техниками ошибки оборудованию причинен значительный ущерб. Его восстановительный ремонт, по оценкам экспертов, составит более 22 млн рублей.

Возбужденное по статье 351 УК РФ (нарушение правил подготовки к полетам) уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Крымский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу.

Инцидент произошел в мае текущего года. Пилоты катапультировались из стоящего на земле истребителя Су-30СМ на аэродроме Саки.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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