Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.6
воздух +11
море +13

Власть

Техники пойдут под суд после случайного катапультирования летчиков в Крыму

14:43 суббота, 4 декабря 2021

Военная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух техников, ошибка которых привела к катапультированию пилотов из стоящего на земле самолета.

Об этом сообщила пресс-служба Главной военной прокуратуры.

«Установлено, что техник группы ремонта и его начальник при проведении планового технического обслуживания системы катапультирования самолета, проявив небрежность, не осуществили полную ее постановку в состояние готовности и предупреждения от случайного срабатывания», – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что при первом же после технического обслуживания вылете произошла аварийная ситуация. Экипаж из двух пилотов перед взлетом перевел системы катапультирования из наземного в полетное положение.

«После чего произошло несанкционированное срабатывание катапультных кресел и их выброс вместе с пилотами на высоту около 50 метров над землей. Летчики избежали повреждений и благополучно приземлились благодаря своевременному наполнению воздухом и раскрытию куполов парашютов, – уточнили в ведомстве. – В результате допущенной техниками ошибки оборудованию причинен значительный ущерб. Его восстановительный ремонт, по оценкам экспертов, составит более 22 млн рублей.

Возбужденное по статье 351 УК РФ (нарушение правил подготовки к полетам) уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Крымский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу.

Инцидент произошел в мае текущего года. Пилоты катапультировались из стоящего на земле истребителя Су-30СМ на аэродроме Саки.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Черноморский флот РФ получит на вооружение новые дальнобойные ракеты. Береговые бригады Черноморского флота получат комплекс сверхдальнобойных противокорабельных ракет-неведимок «Бал».

Армия Украины провела артиллерийские учения у Крыма. ВСУ отработали новые тактические приемы ведения боев с учетом опыта войны на Донбассе.

Корабли Черноморского флота России уплывают в Египет. Три корабля Черноморского флота завершают переход в Египет для участия в совместном военно-морском учении «Мост дружбы – 2021».

Россия заявила, что «следит» за американским эсминцем в Черном море. Силы Черноморского флота России следят за американским ракетным эсминцем USS Arleigh Burke, который накануне вошел в Черное море.

Общество
Какие небесные явления крымчане увидят в декабре

Какие небесные явления крымчане увидят в декабре

Крымчане смогут увидеть главные астрономические события года - комету Леонардо и звездопад Геминиды.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

Количество новых случаев на полуострове немножко уменьшилось.

Власть
В Севастополе рухнувшую два года назад парковку у жилого дома еще не восстановили

В Севастополе рухнувшую два года назад парковку у жилого дома еще не восстановили

Ураганный ветер, бушевавший в Севастополе в начале недели, вскрыл не только текущие, но и застарелую проблему города, о которой многие уже успели позабыть.

Общество
Шторм не обойдет: прогноз на выходные для Крыма

Шторм не обойдет: прогноз на выходные для Крыма

Холодный фронт принесет в Крым обильные дожди, в выходные дни погода испортится и незначительно похолодает.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации