Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.6
воздух +13
море +13

Коронавирус в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

09:11 суббота, 4 декабря 2021
Сводка о новых заражениях в Крыму

фото © gazetauzao.ru

Количество новых случаев на полуострове немножко уменьшилось.

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 3 декабря 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 403 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 121 161 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5 276 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 408 человек, выздоровевших за весь период – 110 577.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчан призвали активнее прививаться для защиты от новых штаммов COVID-19. Бывший руководитель Роспотребнадзора и экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал крымчан вакцинироваться, чтобы защититься от новых штаммов коронавируса.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 2 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 419 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 120 758 положительных на Covid-19.

Крымчан начали вакцинировать Pfizer и Moderna. Противопоказаний для ревакцинации западными вакцинами после «Спутника» нет.

В Крыму выделили 72 млн рублей на закупку экспресс-тестов на COVID-19. Правительство Крыма выделило из резервного фонда регионального бюджета 72 миллиона рублей на закупку экспресс-тестов для выявления возбудителя новой коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

Количество новых случаев на полуострове немножко уменьшилось.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе решили, что город обрел коллективный иммунитет от ковида

В Севастополе решили, что город обрел коллективный иммунитет от ковида

Севастополь первый среди российских регионов достиг необходимого уровня коллективного иммунитета — более 80%.

Общество
Какой сегодня праздник 4 декабря

Какой сегодня праздник 4 декабря фото

Сегодня, 4 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
Весной пообещали запустить поезд «Москва - Евпатория»

Весной пообещали запустить поезд «Москва - Евпатория»

Прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Евпаторией возобновится в марте 2022 года.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации