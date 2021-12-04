Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе решили, что город обрел коллективный иммунитет от ковида ● Власти Крыма вернули право льготного проезда пенсионерам ● Севастопольские родители выступили против введения QR-кодов ● Крымчан призвали активнее прививаться для защиты от новых штаммов COVID-19 ● Сводка о новых заражениях в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму
фото © gazetauzao.ru
Количество новых случаев на полуострове немножко уменьшилось.
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 3 декабря 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 403 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 121 161 положительных на Covid-19.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5 276 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 408 человек, выздоровевших за весь период – 110 577.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчан призвали активнее прививаться для защиты от новых штаммов COVID-19. Бывший руководитель Роспотребнадзора и экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал крымчан вакцинироваться, чтобы защититься от новых штаммов коронавируса.
Сводка о новых заражениях в Крыму. За 2 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 419 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 120 758 положительных на Covid-19.
Крымчан начали вакцинировать Pfizer и Moderna. Противопоказаний для ревакцинации западными вакцинами после «Спутника» нет.
В Крыму выделили 72 млн рублей на закупку экспресс-тестов на COVID-19. Правительство Крыма выделило из резервного фонда регионального бюджета 72 миллиона рублей на закупку экспресс-тестов для выявления возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Сводка о новых заражениях в Крыму
Количество новых случаев на полуострове немножко уменьшилось.
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