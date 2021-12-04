Самый известный крымский аквариум лишится права публично кормить крокодилов

фото © hoteleuropa-utes.ru

Алуштинский аквариум, Ялтинский крокодиляриум и зоопарк в Бахчисарайском парке миниатюр проходят процесс лицензирования, без которого не смогут работать с начала 2022 года.

Для получения лицензии самую популярную опцию – кормление стаи крокодилов – придется отменить, рассказал владелец объектов Виктор Жиленко.

«Нам придется убрать опцию «кормление крокодилов» для посетителей. Потому что крокодилы являются опасными хищниками, и то, что нам кажется совершенно безопасным, специальным службам кажется очень опасно. Поэтому они на всякий случай хотят запретить кормление. В качестве альтернативы, чтобы не проводить эвтаназию, будем кормить только сами», – сказал Жиленко.

Новое законодательство, которое вступает в силу с января 2022 года, предусматривает обновленные правила содержания животных в зоопарках. В Алуштинском аквариуме 45 пресмыкающихся были специально обучены аккуратному общению с людьми. Жиленко называет их своими домашними питомцами, закон же классифицирует их как особо опасных хищников.

«Я их растил, это мои домашние животные. Я не могу их убить. Я отдал им пять лет жизни, чтобы они так выглядели, чтобы это была фишка всего Крыма. Нигде в мире больше такого нет, чтобы можно было накормить целую стаю крокодилов. Мы их с малышей кормили с рук, чтобы они были адекватные. А теперь нам здесь необходимо сделать двухметровый забор, потому что это – опасные животные, – отметил Жиленко. – Каждому крокодилу по новому законодательству нужно 8 квадратных метров суши. Алуштинский аквариум был построен на месте бывшей камеры хранения троллейбусной станции. Он вырос из 10 маленьких аквариумов в самую большую коллекцию в Российской Федерации. У нас просто нет площадей».

Аналогичная проблема с площадями для питомцев – и в Ялтинском крокодиляриуме. Более того, здесь после летних потопов, когда крокодилы переохладились и несвоевременно искусственно ушли в зимовку, а затем отложили более сотни яиц, ожидается немалое потомство. Радует то, что крокодилы по закону пока не считаются живыми, а через два месяца, когда вылупятся, им тоже потребуется отдельная жилплощадь, добавил Жиленко.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Дороги к закрытым портам Крыма обещают построить к 2024 году. «Будет создана полноценная автомобильная связь», заявил вице-премьер России.

Объекты исторического и культурного наследия Феодосии - под угрозой исчезновения. В Феодосии более половины памятников и объектов исторического наследия, охраняемых государством, находятся в неудовлетворительном состоянии, для многих из них существует реальная угроза разрушения и утраты, если не будут приняты срочные меры по их спасению.

Глава «Роскосмоса» хочет назвать один из модулей будущей орбитальной станции «Крым». Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин хочет назвать один из модулей будущей российской орбитальной станции «Крым».

Как глобальное потепление отражается на климате Крыма и превратится ли он в остров. О последствиях изменения климата, которые можно увидеть уже сейчас, «Крымская газета» узнала у специалистов.