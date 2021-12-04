Общество
Прогноз погоды в Крыму на субботу 4 декабря
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 4 декабря.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (юго-западный ветер местами до 17 м/с.), уровень опасности желтый, дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый, туман (местами туман, при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (юго-западный ветер местами до 17 м/с.), уровень опасности желтый, дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - ветер (юго-западный ветер местами до 17 м/с.), уровень опасности желтый, дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - ветер (юго-западный ветер местами до 17 м/с.), уровень опасности желтый, дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый, туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 11, ночью от 9 до 11 градусов. Ветер юго-западный 12 км/час, возможны порывы до 53 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 87 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 11 до 13, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер юго-западный 13 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня составит 100 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 11 до 12, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер южный 17 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 87 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 9 до 12, ночью от 9 до 11 градусов. Ветер юго-западный 19 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 87 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 9 до 11, ночью от 9 до 11 градусов. Ветер южный 24 км/час, возможны порывы до 53 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 92 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 11, ночью от 7 до 12 градусов. Ветер юго-западный 19 км/час, возможны порывы до 53 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 91 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 10, ночью от 5 до 11 градусов. Ветер С 17 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 89 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 6, ночью от 4 до 8 градусов. Ветер северо-восточный 19 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 86 до 96 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 9, ночью от 6 до 8 градусов. Ветер юго-западный 12 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 91 до 100 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 9, ночью от 7 до 9 градусов. Ветер юго-западный 8 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 92 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 7 до 13 градусов тепла. По городам: в Алуште - 13, в Евпатории - 13, на мысе Казантип в Азовском море - 9, в Керчи - 11, в Николаевке - 13, в Севастополе - 13, в Судаке - 13, на Тарханкуте - 13, в Феодосии - 12, в Ялте - 12 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 12, в Египте - 25, на Кипре - 22, в Одессе - 9, в Сочи - 15, в Турции - 21, в Хорватии - 18 градусов выше нуля.
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