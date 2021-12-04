Одежда и обувь в России за год подорожали на 15 процентов

Цены на одежду и обувь выросли на 10-15% с начала 2021 года. Актуальными данными и прогнозом на будущий год с «Известиями» поделились аналитики Fashion Consulting Group.

Эксперты отрасли приводят данные о росте цен на одежду и обувь в диапазоне 10-15%. По мнению гендиректора агентства «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, наряды в этот период выросли в цене не менее чем на 20% в связи с увеличением издержек на производство и логистику.

«При этом средний чек у большинства ритейлеров без учета появления новых категорий увеличился незначительно, что отражает ограниченный рост покупательской способности населения, даже с учетом эффекта отложенного спроса, не реализованного в 2020 году», — отметил эксперт.

Подобный рост цен на товары связан с подорожанием тканей, комплектующих и услуг распределения. По данным представителей ритейла, ткань подорожала в этом году в среднем на 15%, логистические услуги – на 20%. При этом себестоимость производства обуви увеличилась в пределах 7-15%.

Чтобы сдерживать рост цен, бизнес увеличивает тиражи продукции, расширяет розничные сети, выходит в новые каналы продаж. Ритейлеры чаще проводят акции, предлагают скидки на определенные категории товаров и используют другие инструменты поддержания спроса, такие как сервис рассрочки платежа на покупку, на который сейчас приходится 50%.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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