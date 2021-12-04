Крымчанин проведет 10 лет в колонии за организацию разбойного нападения

Бахчисарайский районный суд отправил в колонию строгого режима жителя Ленинского района Крыма, который организовал разбойное нападение на своего знакомого.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Установлено, что житель Крыма 1962 года рождения в начале мая 2019 года решил завладеть имуществом своего знакомого, жителя Бахчисарая. Мужчина задумал совершить нападение на потерпевшего с применением физического насилия, опасного для жизни и здоровья. Однако, разработав план, злоумышленник понимал, что при самостоятельном совершении преступления его личность может быть раскрыта потерпевшим, с которым он был знаком ранее, и по этой причине стал подыскивать соучастников», – говорится в сообщении.

Соучастниками стали два жителя Ленинского района Крыма. Мужчины встретились в Симферополе, где обсудили разработанный план и распределили роли. Также один из исполнителей получил от организатора необходимые для сокрытия личности и обездвиживания потерпевшего перчатки, маску, электрошокер и пластиковые стяжки. Исполнители прибыли в Бахчисарай, дождались потерпевшего и напали на него в бане. Мужчина выдержал первый удар электрошокером и решил дать отпор нападавшим.

«От внезапного сопротивления преступник нанес множество ударов разрядом электрического шокера по различным частям тела пострадавшего мужчины. Далее к своему подельнику присоединился другой исполнитель разбоя, который, используя электрический шокер, нанес жертве не менее 10 ударов электрическим разрядом по разным частям тела, а первый пытался связать руки потерпевшего заранее приготовленными пластиковыми стяжками. При этом злоумышленники высказали потерпевшему требование о передаче им денежных средств, хранящихся в доме. На шум прибежали соседи, что вынудило нападавших покинуть место совершения преступления», – уточнили в суде.

Исполнители преступления уже осуждены и отбывают наказание в колонии строгого режима. Организатор преступления признан виновным по части 3 статьи 33, части 3 статьи 162 УК РФ – организация совершения разбоя, совершенного с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия, с незаконным проникновением в помещение.

Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Суд обязал взыскать с подсудимого в пользу потерпевшего 350 тысяч рублей компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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