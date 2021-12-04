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Крымчане задолжали почти полмиллиарда рублей за вывоз мусора
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Мусорный оператор намерен подать в суды 150 тысяч исков на неплательщиков.
Предприятие «Крымэкоресурсы» намерено подать в суд 150 тысяч исков в отношении тех крымчан, которые не оплачивают вывоз отходов. Об этом сообщил врио директора ГУП Александр Шимко.
Общий долг, который накопился у абонентов перед предприятием, достиг 471 миллиона рублей. Лидирует по объему задолженности Симферополь – почти 110 миллионов рублей. Далее идет Симферопольский район с долгом в 42 миллиона рублей, на третьем месте Керчь – 36,7 миллиона.
На данный момент суды рассматривают иски на сумму 27 миллионов рублей, из которых на данный момент взыскано лишь 3,2 миллиона.
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