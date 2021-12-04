Коронавирусные ограничения в Крыму могут смягчить после 15 декабря

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С 15 декабря в Крыму возможно снятие некоторых ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«К 15 декабря посмотрим динамику. Ограничения в части соблюдения масочного режима, дистанции, ограничений на работу кинотеатров, QR-коды – все сохраняется. Новый штамм вируса идет. Смотрим, как будет развиваться ситуация», — сказал Аксенов.

С 1 декабря заведениям общественного питания в Крыму разрешено работать ночью при условии вакцинации сотрудников и подаче соответствующей заявки. Также в кинотеатрах, театрах, концертных залах и цирках можно заполнять залы на 70% вместо ранее разрешенных 50%.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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