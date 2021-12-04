Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сводка о новых заражениях в Крыму ● В Севастополе решили, что город обрел коллективный иммунитет от ковида ● Власти Крыма вернули право льготного проезда пенсионерам ● Севастопольские родители выступили против введения QR-кодов ● Крымчан призвали активнее прививаться для защиты от новых штаммов COVID-19
Коронавирусные ограничения в Крыму могут смягчить после 15 декабря
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С 15 декабря в Крыму возможно снятие некоторых ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«К 15 декабря посмотрим динамику. Ограничения в части соблюдения масочного режима, дистанции, ограничений на работу кинотеатров, QR-коды – все сохраняется. Новый штамм вируса идет. Смотрим, как будет развиваться ситуация», — сказал Аксенов.
С 1 декабря заведениям общественного питания в Крыму разрешено работать ночью при условии вакцинации сотрудников и подаче соответствующей заявки. Также в кинотеатрах, театрах, концертных залах и цирках можно заполнять залы на 70% вместо ранее разрешенных 50%.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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Сводка о новых заражениях в Крыму. За 2 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 419 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 120 758 положительных на Covid-19.
Крымчан начали вакцинировать Pfizer и Moderna. Противопоказаний для ревакцинации западными вакцинами после «Спутника» нет.
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Количество новых случаев на полуострове немножко уменьшилось.
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