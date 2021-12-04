Какой сегодня праздник 4 декабря

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Сегодня, 4 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

Великий христианский праздник Введение (входа) во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии относится к двунадесятым непереходящим праздникам Православной Церкви и отмечается 4 декабря по новому стилю.

Основанием служит церковное предание о том, как в трехлетнем возрасте родители торжественно ввели в Иерусалимский храм Марию, будущую Богоматерь. Этот праздник Введения установился еще на заре христианства. В православии он получил широкое распространение в 9 веке.

Родители Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, молясь о разрешении неплодства, дали обет о том, что если родится дитя, то посвятить его на служение Богу. Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, святые родители решили выполнить свое обещание. Собрав родственников и знакомых, одев Пречистую Марию в лучшие одежды, с пением священных песен и с зажженными свечами в руках привели ее в Иерусалимский храм. Там встретил Богоотроковицу первосвященник со множеством священников.

День заказа подарков Деду Морозу

4 декабря отмечается интересный и особенный праздник, посвященный наступающему Новому году, – День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. Он посвящен всем, кто верит в этого зимнего волшебника и с нетерпением ждет чудесный праздник – Новый год.

Обычно именно 4 декабря во многих странах мира почтамты начинают предоставлять услуги по отправке писем Деду Морозу, или открываются специальные почтовые учреждения, где все дети и их родители могут отправить письма с пожеланием долгожданного подарка, которые обязательно будут доставлены седоволосому чудотворцу.

Дата для праздника выбрана вполне логично. Скоро Новый год, все в предвкушении чудес и торжества, подарков и сюрпризов, везде идет подготовка к празднику, украшаются елки, загораются праздничные огни… И как раз время загадывать заветные желания и писать письмо главному волшебнику – Деду Морозу. К тому же этого промежутка времени хватит, чтобы письма дошли до своего адресата.

День Марены

В славянской мифологии Марена (Марана, Морена, Маржана, Маржена) связывается с воплощением смерти, с сезонными ритуалами умирания и воскресения природы. Богиня Марена устанавливает на земле свое Царство снегов и морозов до прихода Весны.

Также сегодня, 4 декабря, отмечают такие праздники:

- День российской информатики

- Международный день гепарда (International Cheetah Day)

- Католический день святой Варвары

- Введенье (Ворота зимы)

- День душистых носков

- День угощения птиц и белок

- День печенья (National Cookie Day) в США

- День игрального кубика (National Dice Day) в США

- День «Носите коричневую обувь» (Wear Brown Shoes Day) в США

- День окружающей среды в Таиланде

- День шахтера в Польше

- День военно-морского флота Индии

- День ремесленников в Мексике

- День провозглашения государства Тонга

Сегодня именины празднуют: Гликерия, Ада, Ярополк.

Что происходило 4 декабря в прошлые годы

771 - Карл Великий становится единоличным правителем Франкского королевства.

1563 - завершился Тридентский собор Католической Церкви, который с перерывами заседал в течение 18 лет.

1674 - французские иезуиты основали город Чикаго (на территории современных Соединенных Штатов Америки).

1791 - вышел первый номер старейшей воскресной газеты Британии Observer.

1808 - Наполеон отменил Инквизицию в Испании.

1918 - президент США Вудро Вильсон отплыл в Европу для участия в Версальской мирной конференции. Это первый случай, когда высшее должностное лицо Штатов выехало за пределы страны.

1925 - в Харькове был напечатан первый номер газеты «Комсомолец Украины».

1938 - в Хусте состоялся I съезд «Карпатской Сечи», военизированной организации, созданной членами ОУН.

1939 - Президиум Верховного Совета СССР принял указ о разграничении областей между УССР и БССР, по которому Украина потеряла Берестейщину.

1939 - указом Президиума Верховного Совета СССР в составе Украины были созданы Львовская область, Дрогобычская, Станиславская, Тернопольская, Волынская и Ровенская области.

1941 - в Москве подписан советско-польскую декларацию о дружбе и взаимопомощи, чем лондонское эмиграционное правительство фактически признало советскую оккупацию Западной Украины и Западной Белоруссии в сентябре 1939 года.

1941 - в Семипалатинске (Казахстан) начал творческую деятельность эвакуированный из Киева украинский академический драматический театр имени И. Франко.

1970 - Президиум Верховного Совета СССР издал указ о награждении города Харьков орденом Ленина.

1987 - возобновил работу 3-й энергоблок Чернобыльской АЭС.

1987 - Совет Министров СССР принял постановление об ограничении прописки крымских татар в ряде населенных пунктов Крымской области.

1992 - IV Всеукраинский съезд Народного Руха Украины превратил НРУ на политическую партию, а ее председателем избрал Вячеслава Черновола.

1996 - с мыса Канаверал запущен автоматическую космическую станцию Mars Pathfinder, которая 4 июня 1997 доставила на поверхность Марса специальный самоходный устройство для сбора образцов марсианского грунта.

1997 - в Оттаве 125 стран подписали Конвенцию о запрещении применения, накопления запасов противопехотных мин и об их уничтожении. Среди стран, которые отказались подписать этот документ, были Китай, Россия и США.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 4 декабря. Какие праздники будут завтра?

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