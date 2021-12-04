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Какие небесные явления крымчане увидят в декабре
фото © apostrophe.ua
Крымчане смогут увидеть главные астрономические события года - комету Леонардо и звездопад Геминиды.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил руководитель федеральной астрологической программы Кирилл Лазоренко.
«Самая лучшая видимость небесного тела откроется крымчанам около 4-5 утра 12 декабря, когда небо еще не просветлеет. Леонардо появится над восточным горизонтом. Но уже сейчас комету можно увидеть в бинокль на фоне вечерней зари у западного горизонта», - рассказал Лазоренко.
Астроном подчеркнул, что кометы, в отличие от астероидов, совершенно не опасны для Земли, и у ученых нет данных об их столкновениях с планетами, потому «красота Леонардо абсолютно безопасна».
Вторым астрономическим событием станет самый яркий звездопад в году – Геминиды.
«Геминиды – наиболее крупный метеорный поток из тех, которые мы можем увидеть. 13 декабря мы сможем зафиксировать «падение» более 150 метеоров в час. В этом году наблюдателям почти не помешает луна, потому что она будет возрастающей», – дополнил Лазоренко.
По словам специалиста, лучшее время для наблюдения звездопада – с 22 до 2 часов ночи, чтобы не пропустить астрономическое явление, нужно отыскать на звездном небе созвездие Близнецов.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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