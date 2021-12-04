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Происшествия

Бывший сотрудник «Воды Крыма» пойдет под суд после гибели электромонтера

12:12 суббота, 4 декабря 2021

Бывший сотрудник госпредприятия «Вода Крыма» предстанет перед судом по обвинению в нарушении требований охраны труда.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Прокуратура Красногвардейского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника участка по ремонту и обслуживанию сетей водоснабжения Джанкойского филиала ГУП РК «Вода Крыма». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый допустил нарушения правил безопасности. «25 сентября 2020 года в одном из сел Красногвардейского района обвиняемый, на которого были возложены обязанности по соблюдению требований охраны труда, допустил их нарушение. В результате чего при проведении работ с применением грузоподъемного крана, вышедшая из зацепа металлическая труба упала на рабочего», – сообщили в Главном следуправлении СК России по Крыму и Севастополю.

От полученных травм мужчина скончался в реанимации. Дело рассмотрит Красногвардейский районный суд.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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