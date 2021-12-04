Бывший сотрудник «Воды Крыма» пойдет под суд после гибели электромонтера

Бывший сотрудник госпредприятия «Вода Крыма» предстанет перед судом по обвинению в нарушении требований охраны труда.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Прокуратура Красногвардейского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника участка по ремонту и обслуживанию сетей водоснабжения Джанкойского филиала ГУП РК «Вода Крыма». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый допустил нарушения правил безопасности. «25 сентября 2020 года в одном из сел Красногвардейского района обвиняемый, на которого были возложены обязанности по соблюдению требований охраны труда, допустил их нарушение. В результате чего при проведении работ с применением грузоподъемного крана, вышедшая из зацепа металлическая труба упала на рабочего», – сообщили в Главном следуправлении СК России по Крыму и Севастополю.

От полученных травм мужчина скончался в реанимации. Дело рассмотрит Красногвардейский районный суд.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пьяные севастопольцы угрожали прохожим пистолетом и устроили погоню с полицией. Полицейские задержали севастопольцев, устроивших пьяный дебош и погоню с сотрудниками ДПС.

В Крыму местный мэр повторно наказан за пьянство за рулем. Глава администрации Льговского сельского поселения Кировского района Крыма осужден за управление автомобилем в нетрезвом виде.

В Севастополе экс-чиновнику грозит срок за ремонт квартиры. Крымский Следком предъявил обвинение бывшему замначальника департамента здравоохранения Севастополя, который обвиняется в «получении взятки ремонтом».

Суд в Крыму оштрафовал компанию на 74 млн за невыполнение условий госконтракта. Суд по инициативе прокуратуры оштрафовал на 74 млн рублей строительную компанию, которая провалила выполнение контракта по реконструкции насосной станции Феодосийского водохранилища.