Бывший директор «Севастопольгаза» не смог оспорить свой приговор

Бывший директор ПАО «Севастопольгаз», осужденный за растрату и присвоение более 16 миллионов рублей, не смог оспорить вынесенный ему приговор.

Как было установлено ранее, с ноября 2016 года по январь 2018 года исполнявший обязанности генерального директора ПАО «Севастопольгаз» фиктивно трудоустроил на должности специалиста по закупкам и советника заместителя генерального директора предприятия двух лиц, которые фактически трудовую деятельность не осуществляли. При этом принятые на работу граждане получали зарплату и премии общей суммой свыше 1,4 миллиона рублей.

Кроме того, в июле 2017 года глава предприятия выплатил ряду работников премии «за выполнение особо важных заданий». После чего изъял у 15 сотрудников, которые в реальности не выполняли подобных заданий, полученные ранее 5,3 миллиона рублей и присвоил себе.

Не останавливаясь на достигнутом, через месяц он склонил 7 подчиненных ему сотрудников к фиктивному займу денежных средств у предприятия на общую сумму 10 миллионов рублей. Эти деньги злоумышленник также оставил себе, доведя таким образом общую сумму незаконно полученных от предприятия средств до 16 миллионов рублей.

Вся эта деятельность легла в основу уголовного дела, рассмотренного Ленинским районным судом города Севастополя. В августе 2021 года «эффективный менеджер» был признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), и осужден на 5 лет колонии.

Спустя три месяца с момента вынесения приговора его законность оценил Севастопольский городской суд. Поводом к апелляционному рассмотрению уголовного дела стало представление государственного обвинителя, а также жалобы осужденного и его защитника о мере наказания.

«Судебная коллегия по уголовным делам проверила их доводы и оставила решение суда о виновности осужденного, квалификации его действий и назначенном наказании без изменения», – указывается в сообщении суда.

Приговор вступил в законную силу.

Вердикта суда сейчас ожидает другой севастопольский управленец, отличившийся, правда, на государственном посту. Речь идет о бывшем заместителе директора департамента здравоохранения Севастополя Владиславе Нусинове, который официально «обвиняется в получении взятки должностным лицом, совершенном с вымогательством в крупном размере».

В тексте использованы материалы: Форпост

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