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Аксенов снизил размер материальной помощи министрам в Крыму
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Глава Крыма Сергей Аксенов снизил размеры материальной помощи, которые получают руководители исполнительных органов государственной власти Республики Крым и аппарата Совмина.
Соответствующий указ опубликован на портале правительства республики.
«В абзаце первом слова «в размере полутора окладов» заменить словами «в размере одного оклада», – говорится в тексте документа, вносящего поправки в положение о порядке выплат госслужащим.
В предыдущей редакции указа сказано, что руководителям государственных органов и руководителю аппарата выплачивается материальная помощь в размере полутора окладов месячного денежного содержания в год. «Материальная помощь выплачивается один раз в квартал равными частями из средств фонда оплаты труда соответствующих государственных органов, предусмотренных на эти цели», – указано в документе.
Также министры и прочие руководители органов исполнительной власти в Крыму лишаются ежемесячной надбавки за ученую степень. Ранее она составляла 5% от должностного оклада специалиста за степень кандидата наук и 10% – за доктора наук; надбавка выплачивалась ежемесячно.
Снижение размера премий не коснется замов руководителей органов исполнительной власти. Исключение – заместители руководителя комитета по противодействию коррупции. Отдельным указом размер премий снизили и им на аналогичное значение.
Ранее в Крыму, как и в остальной России, намеревались сократить штат чиновников на 10%.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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