Аксенов снизил размер материальной помощи министрам в Крыму

фото © pixabay.com

Глава Крыма Сергей Аксенов снизил размеры материальной помощи, которые получают руководители исполнительных органов государственной власти Республики Крым и аппарата Совмина.

Соответствующий указ опубликован на портале правительства республики.

«В абзаце первом слова «в размере полутора окладов» заменить словами «в размере одного оклада», – говорится в тексте документа, вносящего поправки в положение о порядке выплат госслужащим.

В предыдущей редакции указа сказано, что руководителям государственных органов и руководителю аппарата выплачивается материальная помощь в размере полутора окладов месячного денежного содержания в год. «Материальная помощь выплачивается один раз в квартал равными частями из средств фонда оплаты труда соответствующих государственных органов, предусмотренных на эти цели», – указано в документе.

Также министры и прочие руководители органов исполнительной власти в Крыму лишаются ежемесячной надбавки за ученую степень. Ранее она составляла 5% от должностного оклада специалиста за степень кандидата наук и 10% – за доктора наук; надбавка выплачивалась ежемесячно.

Снижение размера премий не коснется замов руководителей органов исполнительной власти. Исключение – заместители руководителя комитета по противодействию коррупции. Отдельным указом размер премий снизили и им на аналогичное значение.

Ранее в Крыму, как и в остальной России, намеревались сократить штат чиновников на 10%.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму решили по понедельникам публиковать рекомендованные цены на продукты. Минпромполитки Крыма по понедельникам будет публиковать рекомендованные цены на 32 социально значимых товара.

Как изменились цены на продукты в Крыму за неделю. В Крыму подешевели помидоры и подорожала капуста.

Нацпроекты в Севастополе исполнены менее чем на 70 процентов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев провел с участием и.о. прокурора города Максима Жука координационное совещание по реализации национальных проектов. Оно было посвящено проблемным вопросам.

Долги «солнечных» компаний Крыма проданы с дисконтом в 99 процентов. Право требования дебиторской задолженности московской компании-банкрота «Пауэр Сервисез» у 15 предприятий так называемой солнечной группы (обслуживают солнечные электростанции в Крыму, имеют в названии слова «солар» или «пиви») на общую номинальную сумму 579 млн руб продано на открытых торгах за 3 млн руб.