Взятки, потопы, протесты: восемь крымских скандалов 2021 года

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Массовые задержания и аресты чиновников, скандальные ДТП с участием крымских випов, протесты крымчан против политики местных властей.

Журналисты вспоминают о самых громких скандалах и резонансных событиях на полуострове в 2021 году.

1. Растраты и взятки в команде Аксенова

Два громких скандала в рядах российской власти Крыма вспыхнули в конце года. Фигурантами одного из них стали экс-вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов и бывший министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере во время строительства водовода от Ивановского водозабора до Межгорного гидроузла.

Этот водовод строили в рамках Федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма в 2020 году для решения проблемы вододефицита в Симферополе.

По версии следствия, «противоправная деятельность» Евгения Кабанова на посту вице-премьера нанесла крымскому бюджету ущерб на сумму 57,5 миллиона рублей.

Евгений Кабанов и Михаил Храмов вину не признают. Экс-вице-премьер Крыма заявил, что готов вернуть сумму ущерба, предъявленного следствием. Чиновники некоторое время находились в СИЗО, а затем были переведены под домашний арест.

В центре еще одного скандала в Крыму оказалась экс-министр культуры Крыма Арина Новосельская.

Она была задержана по обвинению в получении взятки в 25 миллионов рублей от ООО «Меандр», которое строило в Симферополе Театр кукол. Здание театра несколько лет продолжает оставаться недостроем в самом центре города.

Арина Новосельская находится под арестом в московском СИЗО, вину она не признает.

Под следствием в связи с обвинениями во взяточничестве сейчас находится еще ряд крымских чиновников, арестованных в 2021 году. Среди них – экс-глава российской администрации Белогорска Игорь Ипатко, которого обвиняют в получении взятки в 1,4 миллиона рублей.

2. Массовые отставки во власти

2021 год в Крыму запомнится массовым исходом чиновников из власти. Свои посты за несколько месяцев покинули десяток глав администраций и пять министров правительства Крыма.

Формально они уходят по собственному желанию, за исключением тех, кто оказался в СИЗО. Но глава Крыма Сергей Аксенов не скрывает, что некоторые чиновники покинули свои посты из-за «неуспеваемости». Он называет это «обновлением кадров».

Популярные крымские Telegram-каналы и блогеры в то же время пишут, что за этими ротациями стоят более глобальные причины, чем плохая работа чиновников. Они заявляют о вероятности захода в крымскую власть людей из команды Марата Хуснуллина – вице-премьера правительства России, куратора Крыма в этом органе власти.

3. Руины за 100 миллионов

Одним из последних в 2021 году свой пост покинул глава администрации Симферополя Валентин Демидов. 30 декабря он подал заявление об отставке. Ей предшествовали множество нареканий на ситуацию в городе со стороны горожан и Сергея Аксенова, а также два выговора для мэра. Один из них был связан с сорванными сроками реконструкции главной площади Симферополя.

Скандал вокруг этой площади продолжается несколько месяцев. Ее реконструкция началась в конце апреля в рамках российской программы «Формирование комфортной городской среды» на средства правительства Москвы. Работы стоимостью более ста миллионов рублей должны были завершиться к концу августа. Но в итоге обновленную площадь не сдали до сих пор. Из-за этого пришлось изменить место установки главной новогодней елки города, а теперь уже бывший глава города Валентин Демидов подвергся нещадной критике со стороны горожан и крымских активистов.

4. Пьяный судья и ДТП с участием топливного магната

Громким скандалом обернулась попытка крымского судьи Юрия Гулевича прикрыться служебным удостоверением во время фиксации силовиками ДТП с его участием. Судья стал «героем» крымских пабликов после того, как в открытом доступе появилось видео, на котором он, едва держась на ногах, толкает полицейских и показывает им удостоверение.

После этих событий Юрий Гулевич был лишен полномочий судьи в результате проверки, проведенной Квалификационной коллегией судей Крыма, сообщили крымские СМИ. Сам он публично не пояснял произошедшее.

5. QR-коды раздора

Целая волна протестов прокатилась по Крыму в связи с ужесточением местными властями ограничений из-за пандемии коронавируса. Жители различных регионов полуострова массово записывали видеообращения к крымским властям с просьбой пересмотреть ограничения. Они утверждают, что практика QR-кодов «ведет к катастрофе во всех сферах, нарастанию народного гнева, экономическому кризису каждой семьи».

6. Удар по памятникам Крыма

Скандалом обернулась реконструкция одного из символов Керчи – Митридатской лестницы. После работ стоимостью в более миллиарда рублей ступени исторической лестницы начали покрываться зелеными пятнами – предположительное плесенью.

Следственные органы расследуют еще один эпизод, связанный с повреждением исторического объекта в Крыму. Целая стена здания ХІХ века в центре Симферополя обвалилась после того, как его начали реконструировать. В последние годы в его помещениях располагалась крымская филармония.

К волне протестов в Ялте в 2021 году привели намерения местных властей снести историческую усадьбу барона Меллер-Закомельского в центре города. На его месте коммерческие структуры инициировали создание четырехэтажного апарт-отеля.

После того, как местные активисты пожаловались властям и вышли на улицу с требованием «остановить уничтожение старинных зданий», в российской администрации города пообещали сохранить усадьбу и включить ее в список объектов культурного наследия.

7. Протесты против трассы «Таврида»

Протестами обернулась политика властей Крыма по отношению к жителям села Заречное Симферопольского района. В правительстве Крыма заявили о намерении пустить участок «Тавриды» через это село, пролегающее у берегов Аянского водохранилища. Для этого в Заречном планируют снести 58 домов и закатать в асфальт свыше сотни земельных участков. Селянам предлагают компенсации за переселение, но не все готовы покинуть свои дома.

Жители Заречного, которые годами обивали пороги чиновников в надежде избежать такой судьбы, призвали на помощь «высшие силы» – установили на месте будущего строительства трассы православный крест. Вскоре чиновники, которые курировали проект строительства, оказались в отставке или под арестом. А Сергей Аксенов признал, что решение о сносе домов в Заречном приняли с нарушениями и что ситуация «действительно вышла за рамки приличия». Развитие ситуации в этом селе ожидается в начале 2022 года.

8. Крымские потопы. Жертв лишат компенсаций?

Самым серьезным испытанием для Крыма в 2021 году стали летние потопы, затопившие города и села. От ливней, приведших к наводнениям, пострадали сотни домов, автомобили и инфраструктура в Керчи, Ялте, Ленинском и Бахчисарайском районах.

Жители поселка Куйбышево Бахчисарайского района – одного из наиболее пострадавших от стихии – заявляют, что до сих пор не получили обещанных компенсаций от власти за понесенный ущерб.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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