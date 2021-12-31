Власти Севастополя готовятся изымать земельные участки у местных жителей

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Опубликован список изымаемых в пользу яхтенной марины участков в Севастополе. До конца новогодних праздников собственники получат «письма счастья».

На сайте правительства Севастополя опубликован список участков и объектов, которые будут изъяты в собственность города по причине государственной нужды в виде строительства яхтенной марины.

Департаменту имущественных и земельных отношений Севастополя предписано в течение 10 дней – то есть, до конца новогодних праздников – уведомить собственников участков и недвижимости о судьбе их владений. Если же координаты собственника правительству Севастополя неизвестны, то он считается уведомленным с момента опубликования распоряжения губернатора Михаила Развожаева на сайте правительства.

Полностью подготовка к изъятию должна быть завершена, исходя из текста распоряжения, не позднее 9 января. В том числе нужно направить собственникам проекты соглашений об изъятии их собственности для подписания.

Как быть с теми, чей адрес неизвестен, а значит направить им проект соглашения очень сложно – в распоряжении не поясняется. Контроль за исполнением распоряжения возложен на Николая Гордюшина, как курирующего с недавних пор ДИЗО вице-губернатора.

- г. Севастополь, наб. Назукина, 41 (земельные участки, образуемые путем раздела земельного участка с кадастровым номером 91:01:001008:37)

- г. Севастополь, набережная Назукина, д. 41/1, причал № 1, 35 (кадастровый номер 91:01:001008:205)

- г. Севастополь, набережная Назукина, д. 41/1, причал № 2, 36 (кадастровый номер 91:01:001008:203)

- г. Севастополь, набережная Назукина, д. 41/1, причал № 3, 37 (кадастровый номер 91:01:001008:204)

- г. Севастополь, наб. Таврическая, 4, земельный участок с кадастровым номером 91:01:001007:1168)

- г. Севастополь, наб. Таврическая, д. 4 , нежилое здание (здание морской насосной) с кадастровым номером 91:01:001005:72.

- г. Севастополь, набережная Назукина, 8, земельный участок с кадастровым номером 91:01:001008:1118)

- г. Севастополь, наб. Назукина, 8, кафе-бар «Татьянин мыс» с кадастровым номером 91:01:001008:191)

- г. Севастополь, земельный участок с кадастровым номером 91:01:001008:218

- г. Севастополь, набережная Назукина, №33 нежилое здание (здание кафе) с кадастровым номером 91:01:001008:1398

- г. Севастополь, площадь 1-го Мая, 6, земельный участок с кадастровым номером 91:01:001007:52)

- г. Севастополь, пл. 1-го Мая, д. 6 (лит. «Б», «61», «63») нежилое здание с кадастровым номером 91:01:001008:166.

- г. Севастополь, пл. 1-го Мая, д. 6, помещение бара, лит. Б1 нежилое помещение с кадастровым номером 91:01:001008:1036

В тексте использованы материалы: Форпост

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