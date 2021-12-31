В России уверены, что в Крыму нет никаких проблем с водой

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Все проблемы с водой в Крыму решены, дополнительные источники найдены, инфраструктура доработана, но нужно иметь гарантии минимум на 10 лет вперед.

Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«У нас все проблемы с водой в Крыму решены. Мы все планы выполнили: нашли дополнительные запасы подземных вод, построили новые водоводы, а это перспективы не на один год. Надо иметь перспективы как минимум на 10 лет. Сейчас я могу уверенно сказать: воды будет хватать - на все развитие Крыма», - подчеркнул вице-спикер.

Одним из путей обеспечения таких перспектив и гарантий Хуснуллин видит доразведку водных запасов под Азовским морем.

Ученые определили, что водные ресурсы, которые уже можно получать из скважин со дна, относятся к технической воде. Поэтому необходимо проводить исследования дна для получения достаточных объемов питьевой воды, добавил вице-премьер.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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