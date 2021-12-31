Происшествия
В ночном клубе Симферополя девушка украла у парня дорогой телефон и банковскую карту
Как рассказал правоохранителям заявитель, в одном из ночных клубов крымской столицы он лишился смартфона, стоимостью свыше 50 тысяч рублей, и банковской карты, с которой позднее оказалось списано 4 тысячи рублей.
По горячим следам полицейские задержали 22-летнюю местную жительницу, которая призналась в краже, сообщили в пресс-службе МВД по РК.
По словам девушки, она увидела лежащие на столе телефон и банковскую карту и под действием алкоголя похитила их. В ближайшем магазине продуктов девушка скупилась, рассчитавшись похищенной картой, а мобильный телефон разбила и выбросила.
Теперь в отношении задержанной возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 5 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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