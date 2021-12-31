Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.0
воздух +4
море +11

Происшествия

В ночном клубе Симферополя девушка украла у парня дорогой телефон и банковскую карту

Как рассказал правоохранителям заявитель, в одном из ночных клубов крымской столицы он лишился смартфона, стоимостью свыше 50 тысяч рублей, и банковской карты, с которой позднее оказалось списано 4 тысячи рублей.

По горячим следам полицейские задержали 22-летнюю местную жительницу, которая призналась в краже, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

По словам девушки, она увидела лежащие на столе телефон и банковскую карту и под действием алкоголя похитила их. В ближайшем магазине продуктов девушка скупилась, рассчитавшись похищенной картой, а мобильный телефон разбила и выбросила.

Теперь в отношении задержанной возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 5 лет лишения свободы. 

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе неизвестный порезал колеса нескольким десяткам авто. Этой ночью в районе улицы Мате Залки неизвестный неизвестный порезал колеса нескольким десяткам авто.

Подруга украла у жительницы Симферополя почти 400 тысяч рублей. В полицию Симферополя поступило заявление от индивидуального предпринимателя о краже крупной суммы.

Чиновник администрации Алушты попался на взятке в 300 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника управления муниципального контроля администрации Алушты, который подозревается в получении крупной взятки.

В Симферополе званный гость ограбил хозяйку, вынеся из квартиры сережки и трое наручных часов. С заявлением о краже в полицию обратилась женщина.

Коронавирус в Крыму
Накануне Нового года в Крыму от коронавируса умерло 25 человек

Накануне Нового года в Крыму от коронавируса умерло 25 человек

Количество умерших за сутки - 25. Процент летальности - 23.

Происшествия
В Севастополе над офисом «Единой России» погиб человек

В Севастополе над офисом «Единой России» погиб человек

Пожар произошел в жилом доме на улице Большая Морская 29 декабря.

Власть
Власти Севастополя готовятся изымать земельные участки у местных жителей

Власти Севастополя готовятся изымать земельные участки у местных жителей

Опубликован список изымаемых в пользу яхтенной марины участков в Севастополе. До конца новогодних праздников собственники получат «письма счастья».

Власть
Следкому подарят огромное здание в центре Симферополя

Следкому подарят огромное здание в центре Симферополя

Речь идет о бывшем институте минеральных ресурсов общей площадью 3,5 тысячи квадратных метров на проспекте Кирова.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации