В Крыму смогли потратить почти все деньги ФЦП

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Кассовое исполнение мероприятий региональной федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма в этом году составило 99,3%.

Об этом на совещании об итогах реализации инфраструктурных проектов в Республике Крым сообщил министр строительства и архитектуры Республики Крым Карлен Петросян.

«В текущем году выделено было 36 млрд рублей. На сегодняшний день у нас абсолютно вся сумма освоена, за исключением небольшого размера неосвоения в 239 млн рублей – это сумма меньше, чем в предыдущие годы – 0,7%. Мы, с учетом образовавшейся экономии, которая возникает в связи с точностью в приемке выполняемых работ заказчиками. На сегодняшний день у нас освоение 99,3% по кассе», – сказал Петросян.

Он уточнил, что за весь период в рамках ФЦП реализовано 388 объектов из 637 запланированных. Стоимость реализованных объектов 240 млрд рублей. В 2021 году завершены строительно-монтажные работы на 47 объектах инженерной инфраструктуры и 33 объектах социальной инфраструктуры, которые были включены в программу.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал продление федеральной целевой программы развития Крыма до 2030 года. Предполагается, что финансирование программы составит около 200 млрд рублей.

В 2020 на реализацию ФЦП в Крыму было направлено 65,5 млрд рублей, кассовое исполнение превысило 99%.

ФЦП принята в 2014 году и изначально была рассчитана до 2020 года. Летом 2020 года действие программы продлили до 2024 года, а затем и до 2025 года. Общий объем ее финансирования до 2025 года составляет 1,37 трлн рублей, более 700 млрд уже потрачено.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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