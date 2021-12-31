Прогноз погоды в Крыму на пятницу 31 декабря

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 31 декабря.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 м.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 м.), уровень опасности желтый. На южном побережье - туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местамитуман при видимости 200-500 м.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 5, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер западный 7 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 91 до 98 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 9, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер северо-западный 8 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 92 до 100 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 6, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер С 12 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 93 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 5, ночью от 2 до 4 градусов. Ветер северо-западный 14 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 85 до 96 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 2 до 5, ночью от 2 до 4 градусов. Ветер северо-западный 14 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 84 до 91 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 5, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер С 12 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 93 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 2 до 4, ночью около 2 градусов. Ветер западный 10 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 96 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 3, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер западный 11 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 93 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 4, ночью от 0 до 3 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 87 до 94 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 5, ночью от 1 до 5 градусов. Ветер западный 5 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 94 до 100 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 5 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 11, в Евпатории - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 6, в Керчи - 7, в Николаевке - 9, в Севастополе - 10, в Судаке - 10, на Тарханкуте - 9, в Феодосии - 8, в Ялте - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 8, в Египте - 23, на Кипре - 18, в Одессе - 5, в Сочи - 12, в Турции - 19, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

На Крым идет холодный фронт со снегом и гололедом: объявлено штормовое. Мокрый снег с гололедом и сильным ветром прогнозируются в Крыму 1 и 2 января, объявлено штормовое предупреждение.

Прогноз погоды в Крыму на четверг 30 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 30 декабря.

Прогноз погоды в Крыму на среду 29 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 29 декабря.

Прогноз погоды в Крыму на вторник 28 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 28 декабря.