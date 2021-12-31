Последствия пожара в Ялте: пять квартир уничтожено, столько же повреждено

Пять квартир уничтожены огнем, столько же повреждены в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Ялте.

Об этом по итогам ликвидации возгорания сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. Крупный пожар произошел 30 декабря в многоквартирном жилом доме в Ялте. Пострадали 9-месячный ребенок и его 30-летняя мама.

Спасатели сообщили о 20 эвакуированных жильцах, однако позже их количество увеличилось. По уточненной информации, ЧП произошло в результате хлопка газовоздушной смеси.

«В результате пожара огнем уничтожено 5 квартир, 5 повреждено. Проведена эвакуация 35 человек, в том числе 11 детей. В результате происшествия два человека пострадали, погибших нет. Общая площадь пожара составила 250 кв. м», - проинформировали в ведомстве. В ликвидации пожара были задействованы более 100 человек и почти 30 единиц техники.

Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что жильцов сгоревшего дома расселят по пунктам временного размещения, а сам дом признают аварийным, чтобы люди могли поучаствовать в программе расселения из аварийного жилья.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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