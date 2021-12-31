Происшествия
Последствия пожара в Ялте: пять квартир уничтожено, столько же повреждено
Пять квартир уничтожены огнем, столько же повреждены в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Ялте.
Об этом по итогам ликвидации возгорания сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. Крупный пожар произошел 30 декабря в многоквартирном жилом доме в Ялте. Пострадали 9-месячный ребенок и его 30-летняя мама.
Спасатели сообщили о 20 эвакуированных жильцах, однако позже их количество увеличилось. По уточненной информации, ЧП произошло в результате хлопка газовоздушной смеси.
«В результате пожара огнем уничтожено 5 квартир, 5 повреждено. Проведена эвакуация 35 человек, в том числе 11 детей. В результате происшествия два человека пострадали, погибших нет. Общая площадь пожара составила 250 кв. м», - проинформировали в ведомстве. В ликвидации пожара были задействованы более 100 человек и почти 30 единиц техники.
Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что жильцов сгоревшего дома расселят по пунктам временного размещения, а сам дом признают аварийным, чтобы люди могли поучаствовать в программе расселения из аварийного жилья.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Под Алуштой на «проклятом» повороте в третий раз загорелась маршрутка. Под Алуштой, в селе Изобильное в очередной раз пассажиры маршрута 104 вынуждены эвакуироваться — в салоне автобуса произошло задымление.
Часть горящего в Ялте многоквартирного дома обрушилась. Часть крыши и внешней стены многоквартирного дома, который загорелся сегодня днем в Ялте, обрушилась.
На пожаре в Ялте получили ожоги младенец и женщина: они в больнице. Младенец и 30-летняя женщина получили ожоги в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Ялте, прокуратура начала проверку обстоятельств происшествия.
В Ялте горит многоквартирный дом: есть пострадавшие, людей эвакуируют. Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в Ялте по улице Таврической в четверг днем.
Накануне Нового года в Крыму от коронавируса умерло 25 человек
Количество умерших за сутки - 25. Процент летальности - 23.
В Севастополе над офисом «Единой России» погиб человек
Пожар произошел в жилом доме на улице Большая Морская 29 декабря.
Власти Севастополя готовятся изымать земельные участки у местных жителей
Опубликован список изымаемых в пользу яхтенной марины участков в Севастополе. До конца новогодних праздников собственники получат «письма счастья».
Часть горящего в Ялте многоквартирного дома обрушилась
Часть крыши и внешней стены многоквартирного дома, который загорелся сегодня днем в Ялте, обрушилась.
21 час назад
Море у берегов Евпатории окрасилось в ярко-золотой цветфото
28 декабря
Крым получит привет от зимы: снежный прогноз на январь
20 часов назад
Следкому подарят огромное здание в центре Симферополя
Речь идет о бывшем институте минеральных ресурсов общей площадью 3,5 тысячи квадратных метров на проспекте Кирова.