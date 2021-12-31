Поезда «Таврия» перевезли в Крым и обратно 2,4 млн пассажиров за год

За 2021 год почти 2,4 миллиона пассажиров воспользовались поездами «Таврия» для поездок в Крым и обратно.

Об этом сообщили в пресс-службе компании-оператора перевозок «Гранд Сервис Экспресс».

«В 2021 году частная железнодорожная компания «Гранд Сервис Экспресс» перевезла почти 2,4 млн. пассажиров. 70% билетов приобретаются онлайн, остальная часть в кассах дальнего следования. Использование вместимости составило 62%. 14% пассажиров в среднем по году осуществили возврат билетов», – говорится в сообщении.

Как отметили в компании, в уходящем году маршрутная сеть увеличилась до 15 маршрутов. Также с вводом нового графика 12 декабря время следования поездов существенно сократилось.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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