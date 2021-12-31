Открытие площади Ленина в Симферополе перенесли на март 2022 года

Сроки сдачи площади Ленина в Симферополе переносятся с 31 декабря на март 2022 года.

Об этом в эфире телеканала «Миллет» сообщил Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.

«Что касается площади Ленина, не выполнены те обязательства, которые брал на себя подрядчик, а заказчик, к сожалению, несвоевременно контролировал ход событий на данном объекте. Подрядчик провалил ход строительства и произошли подвижки по срокам. Уверен, что площадь Ленина будут завершена. Думаю, что к марту она будет полностью реконструирована и благоустроена», — сказал Гоцанюк.

Напомним, что изначально подрядчик обещал закончить реконструкцию главной площади крымской столицы к сентябрю этого года. Потом сроки сдвинулись на 31 декабря 2021 года.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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