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Опубликован график движения общественного транспорта с 31 декабря по 2 января
фото © Новости Крыма
В связи с новогодними праздниками, с 31 декабря по 2 января в движении троллейбусов и автобусов «Крымтроллейбуса» вводятся временные изменения.
Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
В Симферополе в новогоднюю ночь троллейбусы и автобусы предприятия будут курсировать по городским маршрутам до 01:00 1 января в сокращенном выпуске.
1 января в Симферополе маршруты под номерами 5, 9, 12А, 12Б, 22, 93, 13А выходят без изменений. Маршруты под номерами 6, 8, 50, 63, 78, 88, 95, 100 в первую половину дня сокращены до 2-3 машин, с сохранением первых выпусков.
С 13:00 на всех маршрутах полный выпуск согласно расписания.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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