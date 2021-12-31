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Власть

Опубликован график движения общественного транспорта с 31 декабря по 2 января

15:17 пятница, 31 декабря 2021
Опубликован график движения общественного транспорта с 31 декабря по 2 января

фото © Новости Крыма

В связи с новогодними праздниками, с 31 декабря по 2 января в движении троллейбусов и автобусов «Крымтроллейбуса» вводятся временные изменения.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

В Симферополе в новогоднюю ночь троллейбусы и автобусы предприятия будут курсировать по городским маршрутам до 01:00 1 января в сокращенном выпуске.

1 января в Симферополе маршруты под номерами 5, 9, 12А, 12Б, 22, 93, 13А выходят без изменений. Маршруты под номерами 6, 8, 50, 63, 78, 88, 95, 100 в первую половину дня сокращены до 2-3 машин, с сохранением первых выпусков.

С 13:00 на всех маршрутах полный выпуск согласно расписания.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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