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Коронавирус в Крыму

Накануне Нового года в Крыму от коронавируса умерло 25 человек

08:58 пятница, 31 декабря 2021
Накануне Нового года в Крыму от коронавируса умерло 25 человек

фото © pixabay.com

Количество умерших за сутки - 25. Процент летальности - 23.

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 30 декабря 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 107 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 126 877 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4 234 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 195 человек, выздоровевших за весь период – 118 202.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Производство экспресс-тестов на COVID-19 началось в Крыму. Первое на юге России производство экспресс-тестов по выявлению COVID-19 открылось в Крыму.

Как крымчанам получить вакцину Pfizer: инструкция. С 1 декабря на КПВВ «Каланчак» и «Чонгар» на границе Крым/Украина заработали пункты вакцинации для граждан Украины, проживающих на полуострове.

Ковидный госпиталь переедет в хирургический корпус горбольницы Ялты. Госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией переместится на первый этаж хирургического корпуса стационара Ялтинской городской больницы.

Крымский феномен: число заражений падает, а смертность растет. Количество умерших за сутки - 24. Процент летальности - 22.

Коронавирус в Крыму
Накануне Нового года в Крыму от коронавируса умерло 25 человек

Накануне Нового года в Крыму от коронавируса умерло 25 человек

Количество умерших за сутки - 25. Процент летальности - 23.

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