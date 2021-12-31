Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сводка о новых заражениях в Крыму: число умерших уменьшилось ● Как крымчанам получить вакцину Pfizer: инструкция ● Аксенов признался, что носит QR-код с собой на бумажке ● Ковидный госпиталь переедет в хирургический корпус горбольницы Ялты ● Крымский феномен: число заражений падает, а смертность растет
Накануне Нового года в Крыму от коронавируса умерло 25 человек
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Количество умерших за сутки - 25. Процент летальности - 23.
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 30 декабря 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 107 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 126 877 положительных на Covid-19.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4 234 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 195 человек, выздоровевших за весь период – 118 202.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Производство экспресс-тестов на COVID-19 началось в Крыму. Первое на юге России производство экспресс-тестов по выявлению COVID-19 открылось в Крыму.
Как крымчанам получить вакцину Pfizer: инструкция. С 1 декабря на КПВВ «Каланчак» и «Чонгар» на границе Крым/Украина заработали пункты вакцинации для граждан Украины, проживающих на полуострове.
Ковидный госпиталь переедет в хирургический корпус горбольницы Ялты. Госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией переместится на первый этаж хирургического корпуса стационара Ялтинской городской больницы.
Крымский феномен: число заражений падает, а смертность растет. Количество умерших за сутки - 24. Процент летальности - 22.
Накануне Нового года в Крыму от коронавируса умерло 25 человек
Количество умерших за сутки - 25. Процент летальности - 23.
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