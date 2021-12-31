Происшествия
Крымчанин получил срок за убийство сына
Житель Первомайского района Крыма приговорен к 8 годам тюремного заключения за убийство своего сына, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
«В мае 2021 года подсудимый, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, на почве возникших личных неприязненных отношений к своему сыну нанес ему удар кинжалом в область грудной клетки. От полученных повреждений мужчина скончался по пути следования в медицинское учреждение», – говорится в сообщении.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал подсудимого виновным и приговорил его к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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