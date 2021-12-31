Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.0
воздух +5
море +11

Происшествия

Крымчанин получил срок за убийство сына

13:11 пятница, 31 декабря 2021

Житель Первомайского района Крыма приговорен к 8 годам тюремного заключения за убийство своего сына, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

«В мае 2021 года подсудимый, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, на почве возникших личных неприязненных отношений к своему сыну нанес ему удар кинжалом в область грудной клетки. От полученных повреждений мужчина скончался по пути следования в медицинское учреждение», – говорится в сообщении.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал подсудимого виновным и приговорил его к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму тренера по танцам будут судить за педофилию. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении одного из братьев-танцоров, который развращал несовершеннолетних в Евпатории.

Аксенов хочет, чтобы Россия выступила стороной в деле о «скифском золоте». Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что обращался к президенту России Владимиру Путину по поводу возможности выступления российского государства в качестве стороны в деле о возвращении так называемого «скифского золота».

Севастопольские инспекторы ГИБДД пойдут под суд за коррупционные преступления. Прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении бывших сотрудников управления ГИБДД Севастополя, обвиняемых в совершении должностных преступлений.

Экс-чиновник Коктебеля получил уголовное дело за взятку. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела муниципального казенного учреждения «Коктебельская поселковая администрация администрации города Феодосия Республики Крым».

Власть
Опубликован график движения общественного транспорта с 31 декабря по 2 января

Опубликован график движения общественного транспорта с 31 декабря по 2 января

В связи с новогодними праздниками, с 31 декабря по 2 января в движении троллейбусов и автобусов «Крымтроллейбуса» вводятся временные изменения.

Коронавирус в Крыму
Накануне Нового года в Крыму от коронавируса умерло 25 человек

Накануне Нового года в Крыму от коронавируса умерло 25 человек

Количество умерших за сутки - 25. Процент летальности - 23.

Происшествия
В Севастополе над офисом «Единой России» погиб человек

В Севастополе над офисом «Единой России» погиб человек

Пожар произошел в жилом доме на улице Большая Морская 29 декабря.

Происшествия
В Ялте горит многоквартирный дом: есть пострадавшие, людей эвакуируют

В Ялте горит многоквартирный дом: есть пострадавшие, людей эвакуируют

Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в Ялте по улице Таврической в четверг днем.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации