Какой сегодня праздник 31 декабря

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Сегодня, 31 декабря 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Канун Нового года (New Year's Eve)

Фото pixabay.com

Канун Нового года — это 31 декабря, последний день года по Григорианскому календарю. Страны, которые все еще используют юлианский календарь, отмечают канун Нового года 13 января. Канун Нового года традиционно отмечается фейерверками по всему миру в 00: 00 по местному времени.

Новый год был назначен на 1 января 153 г. до н.э., когда два римских консула, в честь которых — по римскому календарю — были названы и пронумерованы года, выбрали эту дату, главным образом, из военных соображений.

Большинство стран Западной Европы официально приняли 1 января в качестве начала нового года еще до того, как приняли григорианский календарь. Это называлось Стиль Обрезания, потому что это была дата «Праздника Обрезания», который произошел на восьмой день после Рождества и, как говорят, был днем, когда Христос был обрезан.

Католический день святого Сильвестра (Saint Sylvester's Day)

В самый канун Нового года, 31 декабря, во многих католических странах, в частности в странах Европы, празднуется День Святого Сильвестра (Feast of St. Silvestr).

Всеобщими усилиями праздник с каждым годом становится все масштабнее, веселее и красочнее. В этот день все веселятся, шутят, много едят, пьют и ждут наступления Нового года.

Какова же история этого праздника? По легенде, в 314 году нашей эры Папа Римский Сильвестр I (Pope St. Sylvester I) изловил ужасного монстра — чудовищного ветхозаветного змея Левиафана. Считалось, что в 1000 году этот монстр вырвется на свободу и уничтожит мир. К всеобщей радости, этого не произошло — Сильвестр змея победил и людей в обиду не дал.

Умер Сильвестр в канун нового 336 года, 31 декабря 335 года. День кончины его почитается как день Святого Сильвестра.

Модестов день

В последний день года отмечается память святителя Модеста, служившего архиепископом в Иерусалиме в 7 веке. Согласно преданию, Модест родился в Малой Азии в христианской семье. Уже в юные годы он почувствовал влечение к монашеской жизни и принял постриг. Впоследствии Модест стал настоятелем монастыря святого Феодосия Великого в Палестине. Когда на Сирию и Палестину напали персидские войска, разрушившие христианские храмы и пленившие иерусалимского патриарха Захария, Модесту было поручено управлять всей Иерусалимской церковью.

Также сегодня, 31 декабря, отмечают такие праздники:

- День Центра специальных перевозок МВД РФ

- День работников таможенной службы Кыргызстана

- День солидарности азербайджанцев всего мира

- День троп, усыпанных конфетти и блестками

- День медитации о мире на планете (World Peace Meditation Day)

- Несчастливый день (Unlucky Day)

- День шампанского (National Champagne Day) в США

- Прощальное кипячение чайника в году в Японии

- День принятия решений (Make Up Your Mind Day) в США

- Хогманай (Hogmanay) в Шотландии

- День национальных героев в Восточном Тиморе

Сегодня именины празднуют: Федор, Никострат, Георгий, Марк, Модест, Михаил, Ермил, Семен, Гермоген, Мокей, Викторин, Клавдий, Севастьян, Зоя, Мартин, Софрон, Софья, Елизавета, Маркеллин, Фока, Флор (Фрол), Еввиот, Тивуртий, Кастор (Касторий), Кастул, Симфориан, Транквиллин, Хроматий.

Что происходило 31 декабря в прошлые годы

1600 - создана Британская Ост-Индская компания (акционерное общество, получившее большие привилегии для торговых операций в Индии; фактически королевский указ предоставил компании монополию на торговлю в Индии).

1899 - начало эфемеридного времени (идеально равномерная шкала времени, введенная по решению 8 съезда Международного Астрономического Союза).

1942 - войска Сталинградского фронта полностью разгромили 4-ю румынскую армию и нанесли тяжелое поражение 4-й немецкой танковой армии.

1942 - «Бой в Баренцевом море» или «Новогодний бой» между британскими кораблями, входившими в состав арктического конвоя JW-51B и немецкими рейдерами. Результатом боя стала отставка немецкого адмирала Редера.

1943 - первое заседание Крайовы Совета Народовы, временного парламента Польши.

1943 - освобождение Житомира от нацистских войск.

1944 - Краевая Рада Народова принимает декрет о преобразовании польского комитета национального освобождения во Временное правительство Польской республики.

1966 - землетрясение силой 8 баллов на британских островах Санта-Крус в Океании.

1968 - первый в мире полет сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144. Наряду с Конкордом Ту-144 является первым из двух сверхзвуковых авиалайнеров, которые когда-либо использовались авиакомпаниями для коммерческих перевозок.

1994 - Первая Чеченская война: российские войска начали штурм Грозного. Федеральные силы задействовали около 250 единиц бронетехники.

1999 - Борис Ельцин уходит в отставку с поста Президента Российской Федерации. Исполняющим обязанности президента назначен В. Путин.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 31 декабря. Какие праздники будут завтра?

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