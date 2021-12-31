Коронавирус в Крыму
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Из-за «омикрона» могут продлить школьные каникулы
фото © www.interfax.ru
В России могут продлить зимние каникулы школьников из-за распространения омикрон-штамма коронавируса.
Соответствующее предложение в Минпросвещения внесла первый зампред комитета Государственной думы РФ по просвещению Яна Лантратова, пишет «Интерфакс».
По данным ресурса, в письменном обращении к профильному министерству Лантратова предлагает продлить каникулы до 16 января включительно «с целью недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки и нарушения образовательного процесса».
По мнению парламентария, увеличить каникулы следует за счет сокращения других выходных дней, чтобы не нанести ущерба учебному процессу.
Определить, какие именно выходные нужно передвинуть, Лантратова предлагает чиновникам Минпросвещения. Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября.
На экстренном заседании ВОЗ признала, что новая мутация, названная «омикрон», вызывает озабоченность специалистов и нуждается в оперативном изучении. На фоне этого ряд стран ввели запрет на въезд из части африканских государств. В России омикрон-штамм COVID-19 впервые был выявлен в начале декабря, его обнаружили у двух россиян, вернувшихся из ЮАР.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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