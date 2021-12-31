ГИБДД Севастополя открывает «охоту» на нетрезвых водителей

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С 31 декабря в Севастополе сотрудники ГИБДД проведут профилактические ночные рейды на дорогах.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

«Цель рейда – профилактика и пресечение нарушений, связанных с управлением транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения», – говорится в сообщении.

Полицейские будут контролировать не только центральную часть города, но и сельскую зону, а также загородные трассы и дороги, соединяющие населенные пункты за пределами Севастополя.

В Госавтоинспекции напомнили, что управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается штрафом в 30 тысяч рублей и лишением права управлять ТС на полтора – два года.

Такое же наказание предусмотрено для тех, кто отказывается проходить медосвидетельствование на состояние опьянения после остановки машины инспектором. А вот за рецидив такого правонарушения, как пьяное вождение, предусмотрена уже уголовная ответственность и наказание от штрафа в несколько сотен тысяч рублей до двух лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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