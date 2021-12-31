Экс-чиновник из Севастополя с подельником предстанут перед судом за мошенничество

Бывший начальник отдела госучреждения Севастополя «Медицинский информационно-аналитический центр» и его сообщник предстанут перед судом.

Как сообщила официальный представитель руководителя главного следуправления СК по Крыму и Севастополю, их обвиняют в превышении полномочий и попытке мошенничества при реализации контракта на поставку медоборудования.

«Установлено, что с июля 2019 по апрель 2021 года действующий на тот момент начальник отдела ГБУЗС «МИАЦ» в соучастии с коммерческим директором фирмы подготовил документацию для проведения аукциона на поставку шести столов для патологоанатомического вскрытия, рассчитанную на победу в нем именно этой фирмы. Для этого должностное лицо завысило начальную максимальную цену контракта, чем причинило ущерб Севастополю в размере более 15 миллионов рублей, ограничив деятельность фактического победителя аукциона», – сообщила Постнова.

Она уточнила, что соучастникам так и не удалось совершить хищение бюджетных средств по не зависящим от них обстоятельствам. Фигурантов задержали сотрудники УФСБ по Крыму и Севастополю. Расследование уголовного дела завершено, собрана вся необходимая доказательственная база. Материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

В зависимости от степени содеянного фигуранты дела обвиняются по части 3 статьи 285 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями, части 5 статьи 33, части 3 статьи 285 УК РФ – пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями, части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ – покушение на мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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