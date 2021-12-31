Авария оставила без воды восток Крыма

Аварийно-восстановительные работы проходят в пятницу на водопроводных сетях в Ленинском районе, в связи с чем без воды остались девять населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия » Вода Крыма».

«Выполняются аварийно-восстановительные работа на участке магистрального водовода диаметром 500 мм в Ленинском районе. В настоящий момент без водоснабжения остаются следующие населенные пункты Ленино, Ильичево, Батальное, Ерофеевой, Луговое, Уварово, Семисотка, Королевой, Калиновка», - говорится в сообщении.

На время проведения ремонтных работ осуществляется подвоз воды автоцистернами. В ликвидации последствий аварии принимают участие 15 человек и пять единиц спецтехники.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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