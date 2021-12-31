Аксенов посетовал на «кадровый голод» после арестов Новосельской и Кабанова

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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что «никто не хочет идти работать в органы власти из-за огромной ответственности, не говоря уже о низкой зарплате».

Об этом он сказал в интервью «Коммерсанту», отвечая на вопрос об арестах бывших членов правительства Крыма.

«Специалисты в наших городах на муниципальной службе получают от 18 до 22 тыс. руб. в месяц.(...) Я сторонник того, чтобы брать человека без опыта, но с горящими глазами. Решение проблемы кадров я вижу в том, чтобы возвращать соцпакет, поднимать зарплаты, а также повышать престиж государственного и муниципального служащего. (...) Никто из школьников сегодня не хочет быть управленцем, все хотят быть бизнесменами, айтишниками и тиктокерами. Быстро проблему не решить, поэтому сегодня я решаю вопросы в ручном режиме», – заявил Аксенов.

Аресты бывших членов правительства Крыма Аксенов назвал «обыкновенной работой правоохранительных органов».

«Я по всем эпизодам знал, что правоохранители работают, более того, оказывал им содействие. Я думаю, что и для чиновников не было никакого секрета, что по ним работают, – ни для Новосельской, ни для Кабанова. Мы чистимся, как нормальный организм», – сообщил Аксенов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил ТАСС, что зарплата, которую платят большинству должностных лиц, не соответствует уровню нагрузки и ответственности.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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