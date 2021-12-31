170 дворников выйдет на уборку Симферополя 1 января

1 января уборкой улиц Симферополя будет заниматься порядка 170 дворников.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

«Планируем задействовать около 70% от численного состава уборщиков территории. При необходимости готовы задействовать дополнительные силы и средства для уборки города», — сообщил директор МБУ Город Антон Гумен.

Также он уточнил, что на случай ухудшения погодных условий подготовлено необходимое количество реагента.

«В случае снижения температуры и выпадения снега готовы задействовать 12 КДМ и другую спецтехнику», — рассказал Антон Гумен.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В России уверены, что в Крыму нет никаких проблем с водой. Все проблемы с водой в Крыму решены, дополнительные источники найдены, инфраструктура доработана, но нужно иметь гарантии минимум на 10 лет вперед.

Открытие площади Ленина в Симферополе перенесли на март 2022 года. Сроки сдачи площади Ленина в Симферополе переносятся с 31 декабря на март 2022 года.

В Ялте без газа остались почти тысяча человек. Из-за порыва газопровода в Ялте без газа остались 975 абонентов.

Следкому подарят огромное здание в центре Симферополя. Речь идет о бывшем институте минеральных ресурсов общей площадью 3,5 тысячи квадратных метров на проспекте Кирова.