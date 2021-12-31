Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.0
воздух +4
море +11

Власть

170 дворников выйдет на уборку Симферополя 1 января

1 января уборкой улиц Симферополя будет заниматься порядка 170 дворников.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

«Планируем задействовать около 70% от численного состава уборщиков территории. При необходимости готовы задействовать дополнительные силы и средства для уборки города», — сообщил директор МБУ Город Антон Гумен.

Также он уточнил, что на случай ухудшения погодных условий подготовлено необходимое количество реагента.

«В случае снижения температуры и выпадения снега готовы задействовать 12 КДМ и другую спецтехнику», — рассказал Антон Гумен.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В России уверены, что в Крыму нет никаких проблем с водой. Все проблемы с водой в Крыму решены, дополнительные источники найдены, инфраструктура доработана, но нужно иметь гарантии минимум на 10 лет вперед.

Открытие площади Ленина в Симферополе перенесли на март 2022 года. Сроки сдачи площади Ленина в Симферополе переносятся с 31 декабря на март 2022 года.

В Ялте без газа остались почти тысяча человек. Из-за порыва газопровода в Ялте без газа остались 975 абонентов.

Следкому подарят огромное здание в центре Симферополя. Речь идет о бывшем институте минеральных ресурсов общей площадью 3,5 тысячи квадратных метров на проспекте Кирова.

Власть
Взятки, потопы, протесты: восемь крымских скандалов 2021 года

Взятки, потопы, протесты: восемь крымских скандалов 2021 года

Массовые задержания и аресты чиновников, скандальные ДТП с участием крымских випов, протесты крымчан против политики местных властей.

Власть
ГИБДД Севастополя открывает «охоту» на нетрезвых водителей

ГИБДД Севастополя открывает «охоту» на нетрезвых водителей

С 31 декабря в Севастополе сотрудники ГИБДД проведут профилактические ночные рейды на дорогах.

Власть
Опубликован график движения общественного транспорта с 31 декабря по 2 января

Опубликован график движения общественного транспорта с 31 декабря по 2 января

В связи с новогодними праздниками, с 31 декабря по 2 января в движении троллейбусов и автобусов «Крымтроллейбуса» вводятся временные изменения.

Власть
В Крыму смогли потратить почти все деньги ФЦП

В Крыму смогли потратить почти все деньги ФЦП

Кассовое исполнение мероприятий региональной федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма в этом году составило 99,3%.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации