Власть
170 дворников выйдет на уборку Симферополя 1 января
1 января уборкой улиц Симферополя будет заниматься порядка 170 дворников.
Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.
«Планируем задействовать около 70% от численного состава уборщиков территории. При необходимости готовы задействовать дополнительные силы и средства для уборки города», — сообщил директор МБУ Город Антон Гумен.
Также он уточнил, что на случай ухудшения погодных условий подготовлено необходимое количество реагента.
«В случае снижения температуры и выпадения снега готовы задействовать 12 КДМ и другую спецтехнику», — рассказал Антон Гумен.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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