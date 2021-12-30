Владельцев туристического жилья могут поставить на спецучет

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Россиян, сдающих квартиры туристам, могут поставить на специальный учет и обязать платить налоги. Федеральная антимонопольная служба поддержала соответствующий законопроект, сообщили «Известия».

Согласно документу, собственники жилья получат на муниципальном уровне индивидуальный регистрационный номер, который будет занесен в единый федеральный реестр и в обязательном порядке начнет фигурировать во всех объявлениях о сдаче в аренду. Одновременно владельцев такой недвижимости зарегистрируют как операторов туристического сбора, и они будут платить налог в размере 4%.

В своем письме, направленном автору законопроекта, депутату от «Опоры России» Вячеславу Фетисову, ФАС подчеркнула необходимость учесть в законопроекте ряд моментов. Во-первых, определение «туристского жилья» должно быть прописано таким образом, чтобы под него не попала недвижимость, которая сдается в долгосрочную аренду. Во-вторых, правила формирования и ведения единого федерального реестра туристского жилья (а именно, объем и состав вносимых сведений, условия включения и исключения данных) должны быть определены заранее. Также необходимо установить определенный «переходный период», в течение которого собственники туристского жилья будут вправе осуществлять деятельность без включения в реестр, так как он еще не создан и не введен в эксплуатацию.

Законопроект о легализации туристского жилья, то есть квартир, апартаментов, домов и иных средств размещения, которые сдаются путешественникам на короткий срок, был разработан еще в 2019 году. Авторы проекта уверяют, что при поддержке государственных ведомств, шансы его принятия стремительно растут.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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