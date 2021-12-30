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Происшествия

В Ялте горит многоквартирный дом: есть пострадавшие, людей эвакуируют

12:43 четверг, 30 декабря 2021
Ялта
В Ялте горит многоквартирный дом: есть пострадавшие, людей эвакуируют

фото © yalta-24.ru

Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в Ялте по улице Таврической в четверг днем.

Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.

«Незамедлительнопо повышенному рангу к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения главка МЧС России по Республике Крым. По оперативным данным, есть угроза распространения огня. Площадь возгорания уточняется», - говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь в пресс-службе МЧС Республики Крым нам сообщили, что горит трехэтажный жилой дом. В результате пожара произошло обрушение перекрытий между первым и вторым этажами. По предварительной информации, пострадали два человека.

«По предварительной информации, пострадали женщина и ребенок. Из дома эвакуированы 20 человек. Дальнейшая информация уточняется», - говорится в сообщении. На месте продолжают работать спасатели и сотрудники экстренных служб.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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