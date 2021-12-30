Власть
В Ялте без газа остались почти тысяча человек
Из-за порыва газопровода в Ялте без газа остались 975 абонентов.
Об этом сообщает пресс-служба администрации города на своей странице в Facebook.
«30 декабря в Массандре произошел порыв газопровода, в результате которого от газоснабжения временно отключены 975 абонентов. Угрозы населению нет», - говорится в сообщении.
Специалисты ялтинского управления «Крымгазсети» проводят аварийно-восстановительные работы. Ожидается, что они будут завершены до конца дня.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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