В Ялте без газа остались почти тысяча человек

Из-за порыва газопровода в Ялте без газа остались 975 абонентов.

Об этом сообщает пресс-служба администрации города на своей странице в Facebook.

«30 декабря в Массандре произошел порыв газопровода, в результате которого от газоснабжения временно отключены 975 абонентов. Угрозы населению нет», - говорится в сообщении.

Специалисты ялтинского управления «Крымгазсети» проводят аварийно-восстановительные работы. Ожидается, что они будут завершены до конца дня.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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