В Симферополе званный гость ограбил хозяйку, вынеся из квартиры сережки и трое наручных часов

С заявлением о краже в полицию обратилась женщина.

Она рассказала, что накануне у нее гостил знакомый, который, выпив лишнего, решили остаться на ночь. Утром, проводив гостя, женщина не досчиталась ювелирных украшений на сумму свыше 130 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

По горячим следам правоохранители задержали местного жителя, который сознался в краже и передал оперативникам похищенные ювелирные изделия, которые не успел продать.

Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 5 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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