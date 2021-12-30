Происшествия
В Симферополе званный гость ограбил хозяйку, вынеся из квартиры сережки и трое наручных часов
С заявлением о краже в полицию обратилась женщина.
Она рассказала, что накануне у нее гостил знакомый, который, выпив лишнего, решили остаться на ночь. Утром, проводив гостя, женщина не досчиталась ювелирных украшений на сумму свыше 130 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РК.
По горячим следам правоохранители задержали местного жителя, который сознался в краже и передал оперативникам похищенные ювелирные изделия, которые не успел продать.
Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 5 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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