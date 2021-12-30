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Происшествия

В Симферополе званный гость ограбил хозяйку, вынеся из квартиры сережки и трое наручных часов

С заявлением о краже в полицию обратилась женщина.

Она рассказала, что накануне у нее гостил знакомый, который, выпив лишнего, решили остаться на ночь. Утром, проводив гостя, женщина не досчиталась ювелирных украшений на сумму свыше 130 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

По горячим следам правоохранители задержали местного жителя, который сознался в краже и передал оперативникам похищенные ювелирные изделия, которые не успел продать.

Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 5 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Россияне с Ростова попались на кражах в Крыму: наворовали на 1,4 млн рублей. Трое жителей Ростова-на-Дону обвиняются в кражах почти полутора миллиона рублей из крымских офисов, они задержаны и помещены под стражу.

В Евпатории директор фирмы предложил полицейскому взятку 150 тысяч рублей. Директор одной из евпаторийских строительных фирм предложил взятку полицейскому в размере 150 тысяч рублей, чтобы избежать административной ответственности.

Крымчанин пырнул ножом свою жену и выбросил с балкона. В Ялте полиция задержала 43-летнего местного жителя за попытку убийства супруги.

Чаще всего россияне воруют в праздники водку и носки. Долгие зимние каникулы толкают некоторых наших соотечественников на необдуманные поступки и даже на кражи.

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